Schrik niet: dit is de véél hogere prijs van de Apple TV 4K 2026

Apple heeft de nieuwe generatie van de Apple TV 4K aangekondigd! Benieuwd naar de prijzen van de Apple TV 4K 2026? Zoveel betaal je!

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Apple TV 4K 2026 prijzen

De nieuwe generatie van de Apple TV 4K is aangekondigd! Bij het Apple-event op dinsdag 13 oktober 2026 is de nieuwe versie van de Apple TV 4K gepresenteerd. Apple heeft het apparaat een grote update gegeven, met een nieuwe chip en vernieuwde Siri Remote. Helaas is dat ook wel terug te zien aan de prijzen, want de Apple TV 4K is nog duurder geworden in 2026. De nieuwe beginprijs van de Apple TV 4K 2026 is maar liefst 349 euro.

Waar Apple de Apple TV 4K 2022 nog voor 169 euro op de markt bracht, zijn de prijzen inmiddels behoorlijk gestegen. Eerder in 2026 voerde Apple al prijsverhogingen door bij de Apple TV 4K, toen steeg de beginprijs naar 229 euro. Bij de nieuwe generatie van de Apple TV 4K zien we dus nóg een prijsverhoging, waardoor het apparaatje binnen een paar maanden tijd veel duurder is geworden. Daar krijg je geen extra opslagruimte voor, want de Apple TV 4K komt opnieuw met 128 GB aan opslag.

Apple heeft de Apple TV 4K van een grote update voorzien. Het apparaat draait op de snelle A19-chip, dat een grote stap is in vergelijking met de vorige generatie. De Apple TV 4K 2022 moest het nog doen met de A15 Bionic-chip, die we eerder in de iPhone 13 zagen. De nieuwe chip in de Apple TV 4K 2026 is dus geen overbodige luxe, waardoor het toestel veel sneller is én ondersteuning voor Apple Intelligence krijgt.

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Naast de nieuwe processor heeft Apple de afstandsbediening van de Apple TV 4K 2026 verbeterd. De Siri Remote heeft nu een microfoon, zodat je eenvoudiger spraakopdrachten kunt inspreken. Dat is een groot voordeel, want de Apple TV 4K heeft eindelijk ondersteuning voor Siri AI. De slimmere spraakassistent kan meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren en snapt de context van opdrachten. In het Nederlands is Siri AI helaas nog niet beschikbaar, maar de Apple TV 4K is in ieder geval wel al voorbereid op de volgende generatie van de stemassistent.

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Naast de microfoon heeft de Siri Remote ook een ingebouwde speaker, zodat je de afstandsbediening veel gemakkelijker kunt terugvinden. Zo hoef je niet meer naar de Siri Remote te zoeken in je bank of woonkamer. Andere verbeteringen bij de nieuwe Apple TV 4K zijn 8 GB aan werkgeheugen, een verbeterde weergave voor games en ondersteuning voor Wifi 7 en Bluetooth 6. De draadloze verbindingen werken dus weer wat beter bij de nieuwe generatie van de Apple TV 4K.

De Apple TV 4K 2026 is aangekondigd op dinsdag 13 oktober en heeft dus een grote upgrade gekregen. Ben jij enthousiast over alle nieuwe functies? En is jouw Apple TV aan vervanging toe? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop van de Apple TV 4K 2026 is per direct begonnen. Als je het apparaat nu bestelt heb je de Apple TV 4K op 13 november 2026 meteen in huis. Bekijk hier welke winkels meedoen aan de pre-order van de Apple TV 4K, zodat je lange wachttijden voorkomt:

Apple TV 4K 2026

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