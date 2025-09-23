iOS 26.1 bèta 1 is uit – en brengt héél veel functies naar je iPhone

Apple heeft iOS 26.1 bèta 1 uitgebracht, slechts een week na de lancering van iOS 26 – dit is er allemaal nieuw in de geüpdatete versie!

iOS 26.1 bèta is uit

De grootste veranderingen in iOS 26.1 bèta zijn AirPods Live Vertaling en Apple Intelligence. Apple heeft beide functies uitgebreid en ondersteuning voor nieuwe talen toegevoegd.

Nieuwe talen voor Apple Intelligence

Met de komst van iOS 26.1 bèta is Apple Intelligence eindelijk beschikbaar in het Nederlands! Andere talen die nu door AI worden ondersteund, zijn Deens, Noors, Portugees, Zweeds, Turks, Chinees (traditioneel) en Vietnamees.

Nieuwe talen voor AirPods Live Vertaling

AirPods Live Vertaling werkt in iOS 26.1 bèta met extra talen, waaronder Japans, Koreaans, Italiaans en Chinees (zowel traditioneel als vereenvoudigd Mandarijn).

Overige veranderingen

Naast de nieuwe talen voor Apple Intelligence en AirPods Live Vertaling, zijn er nog meer veranderingen in de nieuwste bèta-versie van iOS 26. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

Apple Music

Je kunt nu op de muziekspeler in Apple Music vegen om van nummer te wisselen. Veeg met je vinger over de titel van het nummer om naar het volgende of vorige nummer te gaan.

Telefoon-app

Het toetsenbord van de Telefoon-app gebruikt nu Liquid Glass voor de cijfers.

Foto’s-app

De schuifbalk voor het scrollen door een video in de Foto’s-app is bijgewerkt. De balk heeft ook een iets meer matte uitstraling, waardoor deze beter zichtbaar is op lichte achtergronden.

Agenda-app

In de Agenda-app worden in sommige weergaven nu gebeurtenissen uit verschillende agenda’s weergegeven met een gekleurde achtergrond.

Safari

De tabbalk beneden in Safari is breder en heeft minder opvulling aan de randen.

iOS 26.1 verschijnt eind oktober

Gebruik je geen bèta-versie van iOS 26, dan moet je nog even wachten op de volgende update. Die verwachten we ergens aan het eind van oktober. Wil je niets missen over de ontwikkelingen van iOS 26, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!