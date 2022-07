iOS 16 isolatiemodus (Lockdown): wat is het (en wat kun je ermee)?

Isolatiemodus in iOS 16 op je iPhone is een van de nieuwe beveiligingsopties die Apple introduceert. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze speciale Lockdown mode voor je iPhone!

Isolatiemodus beschikbaar in iOS 16

Een nieuwe functie in iOS 16 is de isolatiemodus. In het Engels heet dit onderdeel ‘Lockdown Mode’ en is bedacht om cyberaanvallen tegen te gaan. Daar hoef je als normale gebruiker niet heel bang voor te zijn, maar het is toch fijn om dit achter de hand te hebben in geval van digitale nood.

Als je de isolatiemodus aanzet, worden er veel functies op je iPhone uitgeschakeld. Wat deze functie precies doet en hoe je het aanzet lees je hieronder.

Welke functies stoppen met werken in isolatiemodus?

IT’er Alexis Lours heeft in zijn blog in detail uitgelegd wat er allemaal gebeurd als je isolatiemodus op iOS 16 inschakelt. Na verschillende tests kwam hij erachter dat isolatiemodus ervoor zorgt dat onder andere JavaScript niet meer uitgevoerd kan worden in de browser.

JavaScript is een scripttaal om websites interactief te maken, denk bijvoorbeeld aan het uitklappen van een menu. Veel websites gebruiken JavaScript voor allerlei doeleinden, maar wordt ook regelmatig gebruikt door kwaadwillenden. Zonder al te technisch te worden: door JavaScript uit te zetten, kunnen deze functies niet meer gebruikt worden.

Hetzelfde gebeurt met ‘WebAssembly’ (een razendsnelle programmeertaal voor websites). Door de isolatiemodus aan te zetten wordt ook dit een halt toegeroepen en kunnen kwaadwillenden dit niet meer gebruiken om je bijvoorbeeld te tracken.

Belangrijke beperkingen van isolatiemodus in iOS 16

Ook verschillende bestandsformaten als MP3, JPEG, PDF-voorvertoningen en lettertypes kan je iPhone met iOS 16 in isolatiemodus niet meer laden. Dit doet de telefoon om er voor te zorgen dat cyberaanvallen die verstopt zitten in deze bestanden je telefoon niet bereiken.

FaceTime en andere verbindingen worden beperkt

Als je isolatiemodus in iOS 16 inschakelt, krijg je daarnaast alleen toegang tot FaceTime-gesprekken van bekende nummers. Verder verwijdert je iPhone de iCloud Shared Albums uit de Foto’s-app en kan je toestel niet meer communiceren met externe apparaten als gamecontrollers. Ook verbindingen via de Lightning-kabel worden geblokkeerd.

Isolatiemodus in iOS 16 aanzetten

Al deze beperkingen zijn natuurlijk in de meeste gevallen overbodig en (stiekem een beetje) overdreven. Toch is er een groep gebruikers voor wie deze nieuwe functie juist wél ideaal is. Denk daarbij aan politici, journalisten en activisten. Ook als je het vermoeden hebt dat je digitaal wordt aangevallen kan het aanzetten van de isolatiemodus in iOS 16 voor veel rust zorgen.

De functie staat standaard uit, maar kun je handmatig activeren in de Instellingen. Tik op ‘Privacy en beveiliging’ en onderaan zie je dan de ‘Isolatiemodus’. Je iPhone moet je daarna wel opnieuw starten.

iOS 16: publieke bèta uitproberen

iOS 16 komt naar verwachting dit najaar richting je iPhone. Zowel ontwikkelaars als gebruikers kunnen de publieke bèta van iOS 16 nu al uitproberen. Wil je iOS 16 meteen installeren? Lees dan onderstaand artikel even door.

