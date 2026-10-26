Google past voorwaarden aan: je mail én foto’s worden gebruikt voor reclames

Maurice Snijders
Maurice Snijders
26 oktober 2026, 20:37
2 min leestijd
Google past voorwaarden aan: je mail én foto’s worden gebruikt voor reclames

De privacy-voorwaarden van Google zijn aangepast en dat heeft mogelijke gevolgen voor jouw persoonlijke gegevens – dit moet je erover weten.

Lees verder na de advertentie.

Google past voorwaarden aan

Google heeft de voorwaarden van zijn privacybeleid aangepast. Sinds 16 oktober 2026 staat er een belangrijke uitzondering in de voorwaarden: gegevens uit Gmail, Google Drive en Google Foto’s kunnen worden gebruikt om advertenties persoonlijker te maken als je die informatie deelt met andere Google-diensten die advertenties ondersteunen.

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Het gaat vooral om Googles AI-functies, die informatie uit verschillende apps combineren om betere antwoorden en aanbevelingen te geven. Heb je deze functies ingeschakeld, dan geeft Google dus mogelijk ook meer informatie om advertenties daarop af te stemmen.

Gegevens die Google verzamelt | Privacybeleid van Google

Dit verandert er

De verandering van de voorwaarden bij Google hangt samen met Gepersonaliseerde hulp (Personal Intelligence). Deze functie laat AI-diensten van Google (zoals Gemini en AI Mode in Google Zoeken) informatie uit gekoppelde apps gebruiken. Als je bijvoorbeeld een hotel hebt geboekt en de bevestiging staat in Gmail, dan kan Google die informatie gebruiken om aanbevelingen te doen die passen bij je verblijf. Maar de informatie die je hiervoor beschikbaar stelt, kan voortaan ook worden gebruikt om advertenties persoonlijker te maken.

Dat betekent overigens niet dat Google standaard al je e-mails en foto’s doorzoekt voor reclames. Je moet de betreffende koppelingen zelf toestaan. Ook krijgen adverteerders niet rechtstreeks toegang tot je e-mails, foto’s of persoonlijke identificatiegegevens. 

google voorwaarden

Uitschakelen doe je zo

Wil je liever niet dat gekoppelde gegevens hiervoor worden gebruikt? Dan kun je de instellingen aanpassen. Ga naar Gepresonaliseerde zoekresultaten en schakel de optie ‘Zoeken personaliseren’ uit. Het uitschakelen betekent alleen niet automatisch dat eerder opgeslagen gegevens overal worden verwijderd.

De aangepaste voorwaarden van Google laten zien dat handige AI-functies ook gevolgen kunnen hebben voor je privacy. Je krijgt mogelijk relevantere antwoorden, maar moet goed opletten welke gegevens je met Google deelt. Controleer daarom regelmatig je instellingen. Zo bepaal je zelf hoeveel toegang Googles AI krijgt tot je persoonlijke informatie.

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