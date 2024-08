Samen met de iPhone 15 kwam Apple met FineWoven hoesjes. Nu een jaar later zouden we het helemaal niet erg vinden als Apple met deze hoesjes stopt.

Als Apple stopt met deze hoesjes zou dat helemaal niet erg zijn

Tijdens de iPhone 15-presentatie van 2023 heeft Apple de nieuwe FineWoven-hoesjes uitgebracht. Deze hoesjes zijn gemaakt van een nieuwe textielsoort en zijn de vervanger van de leren cases van Apple.

FineWoven is gefabriceerd van gerecycled microtwill, dat volgens Apple aanvoelt als suède. FineWoven levert veel minder uitstoot op dan leer, maar Apple waarschuwde al voor enkele nadelen. Nu een jaar later zijn de nadelen behoorlijk goed te zien.

Het was dus al snel duidelijk dat de FineWoven-cases erg gevoelig zijn voor vlekken en krasjes. Klachten over deze problemen doken al in de eerste weken na de release van de nieuwe hoesjes op. Nu zijn we een jaar verder, waardoor we nog beter weten hoe duurzaam de case daadwerkelijk is. En wat blijkt: de FineWoven-hoesjes van Apple gaan helemaal niet lang mee en worden ook nog eens erg snel vies.

Het gaat zelfs zover dat Amazon een waarschuwing bij sommige van de FineWoven hoesjes op hun website heeft gezet. Daarop is te lezen dat het een product is dat vaak wordt teruggestuurd door klanten.

Daarnaast zei Apple-kenner Mark Gurman onlangs dat de voorraden van de FineWoven accessoires op begonnen te raken in de Apple Stores. Dit wekte de indruk dat de hoesjes niet meer gemaakt worden. Maar dat heeft waarschijnlijk toch een andere reden.

De meeste accessoires van Apple hebben namelijk seizoengebonden kleuren. Dat betekent dat ze regelmatig nieuwe kleuren krijgen, en dat de oude kleuren langzaam op beginnen te raken. Waarschijnlijk komen er dus straks toch nieuwe FineWoven hoesjes aan (in nieuwe kleuren) voor de iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus en iPhone 16 Pro Max.

Het blijft natuurlijk nog even afwachten, maar we zouden het helemaal niet erg vinden als Apple een ander materiaal kiest voor de nieuwe hoesjes. In ieder geval een materiaal dat een stuk minder kras- en vlekgevoelig is.