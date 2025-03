De iPhone 16e is misschien wel de beste smartphone voor zakelijk gebruik. Dit zijn de 4 belangrijkste redenen waarom dat zo is!

4 redenen waarom de iPhone 16e ideaal is voor zakelijk gebruik

De iPhone 16e (€ 654,-) is Apple’s nieuwste iPhone van 2025. Het is de opvolger van Apple’s vorige budget-iPhone, de iPhone SE 2022. Dat betekent dat deze iPhone 16e goedkoper is dan de iPhone 16, maar toch een behoorlijk aantal van zijn functies heeft gekregen.

Dit zijn vier redenen die van de iPhone 16e de perfecte zakelijke telefoon maken.

1. Snelle chip

De iPhone 16e heeft een razendsnelle chip. Sterker nog: het is dezelfde chip die in de iPhone 16 zit (de A18-chip). Dat betekent dat de iPhone 16e ook ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Daarnaast heeft deze iPhone 8 GB aan werkgeheugen, zodat het apparaat geen enkele moeite heeft met de zwaarste taken van Apple Intelligence.

2. Goede batterijduur

De iPhone 16e heeft een prima batterijduur en dat is voor zakelijk gebruik natuurlijk wel zo handig. Je wilt niet dat je onderweg bent en je iPhone vrijwel leeg is. Apple zegt dat je 26 uur video kan afspelen met een volle accu. Dat is 4 uur langer dan wat Apple aangeeft voor de iPhone 16 (die haalt 22 uur). Ook bij video streamen en audio afspelen laat de iPhone 16e de reguliere iPhone 16 achter zich.

3. iPhone met dual sim

De iPhone 16e heeft dual sim. Dat betekent dat je een simkaartje (nanosim) en een e-sim kunt gebruiken. Handig als je een eigen nummer hebt en een nummer voor je werk. Let er dan wel op dat de provider die je gebruikt ook ondersteuning voor e-sim heeft.

4. Werkt goed samen met je MacBook en andere Apple-devices

De iPhone 16e heeft natuurlijk alle voordelen die een iPhone met zich meebrengt. Als je van plan bent om de iPhone 16e zakelijk te gebruiken, dan heb je waarschijnlijk ook wel een MacBook Air of iPad. Dan is het fijn om te weten dat al deze apparaten feilloos samenwerken.

Apparaten van Apple gebruiken hiervoor de functie Continuïteit. Met deze functie uit kun je eenvoudig en naadloos op meerdere Apple apparaten werken. Daarvoor hoef alleen maar bij dezelfde Apple Account te zijn ingelogd op je Apple apparaten. Zo kun je bijvoorbeeld tekst knippen van je iPhone en op je MacBook plakken. Ook kun je met AirPods heel makkelijk wisselen tussen muziek luisteren op je iPhone 16e en MacBook.

Ook een paar concessies

Vergeleken met de topmodellen zoals de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, doe je wel een paar (kleine) concessies met een iPhone 16e. Zo heb je op de iPhone 16e maar één camera, geen cameraregelaar en een iets minder helder scherm.

Daarnaast ontbreekt het Dynamic Island en heb je geen MagSafe (je kunt de iPhone 16e wél draadloos opladen). Het zijn geen grote verschillen, maar het is wel handig om te weten.

iPhone 16e kopen

Ben je van plan om de iPhone 16e aan te schaffen, houd dan zeker ons iPhone 16e-prijsoverzicht en onderstaande deals in de gaten. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!