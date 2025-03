Op deze datum onthult Apple iOS 19 (iPhone-nieuws #13)

Apple heeft onthuld wanneer iOS 19 wordt aangekondigd! Dit en meer iPhone-nieuws lees je in het iPhoned-weekoverzicht van deze week!

Apple heeft de WWDC 2025 aangekondigd! Benieuwd wanneer Apple iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 en visionOS 3 onthult? Op deze datum presenteert Apple de grootste software-updates van het jaar.

→ WWDC is aangekondigd!

Apple geeft niet vaak vooraf aan wanneer er een update komt. Toch is iOS 18.4 een van de uitzonderingen dat ze het wel hebben gedaan. Dit is wanneer je iPhone kan bijwerken naar iOS 18.4!

→ Wanneer komt iOS 18.4?

Volgens geruchten krijgt iOS 19 een compleet nieuw ontwerp, dat de grootste verandering in jaren zou betekenen. Daarvan zijn nu de eerste beelden gelekt. Zo ziet het besturingssysteem eruit!

→ Is dit iOS 19?

Tien maanden is erg kort voor alweer een nieuwe versie van de iPad Air. Toch onthulde Apple op 4 maart al de opvolger van de iPad Air 2024: de iPad Air 2025. Hoe goed is de nieuwe generatie van de iPad Air?

→ Dat lees je in onze review

De iPhone 17 Pro verschijnt in september en volgens geruchten krijgt de iPhone dit jaar een groot aantal verbeteringen. Benieuwd wat er allemaal verandert? Deze 10 functies komen naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max!

→ Alles over de iPhone 17 Pro (Max)

Er komt een nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra aan! De Apple Watch Ultra 3 verschijnt in september en krijgt naar verluidt een aantal nieuwe functies. Deze features komen dit jaar naar de Apple Watch!

→ Hoe goed wordt de Apple Watch?

Vergeet jij je rijbewijs nog wel eens? Dan is er goed nieuws, want in Nederland en België is het straks mogelijk om een digitaal rijbewijs aan je iPhone toe te voegen. Deze geldt als vervanger voor het fysieke rijbewijs.

→ Dit is wanneer!

De Apple Watch gaat behoorlijk veranderen in de toekomst en krijgt onder meer een aantal camera’s, maar die zijn niet om mee te fotograferen. Benieuwd waarvoor ze wel zijn bedoeld? Lees dan snel verder!

→ Hiervoor zijn de camera’s

