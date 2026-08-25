Véél meer oplichting over iDeal en Wero: trap niet in deze 3 fouten

De overstap van iDEAL naar Wero is inmiddels in volle gang, maar helaas hebben ook oplichters de verandering in de gaten – trap er niet in!

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Oplichting over iDeal en Wero: trap niet in deze 3 fouten

Er circuleren steeds meer phishingmails waarin criminelen zich voordoen als iDEAL, Wero of een bank: trap je erin, dan kunnen ze proberen om je bankgegevens, inloggegevens en zelfs je geld te stelen. Pas er dus goed voor op!

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De overgang van iDEAL naar Wero verloopt voor gebruikers grotendeels automatisch. Je hoeft dus niet opeens je identiteit te bevestigen of via een link een nieuw account te activeren. Toch worden juist dit soort smoesjes momenteel gebruikt om slachtoffers te maken. Hier zijn drie fouten die je absoluut moet voorkomen.

1. Op een link tikken

Een bericht met ‘iDEAL’ of ‘Wero’ en een officieel logo ziet er misschien best betrouwbaar uit, maar het zegt helemaal niets. Er zijn phishingmails in omloop waarin wordt beweerd dat je vóór een bepaalde datum je account moet verifiëren. Doe je dat niet, dan zou je bijvoorbeeld geen online betalingen meer kunnen uitvoeren.

Trap er niet in: iDEAL waarschuwt zelf voor berichten waarin je wordt gevraagd om een verificatie uit te voeren of Wero buiten je eigen bankomgeving te activeren. Klik of tik bij twijfel in elk geval nergens op! Open zelf de app of website van je bank en controleer daar of er daadwerkelijk iets aan de hand is.

2. Gegevens invullen

Deze truc is misschien nog verleidelijker: oplichters beloven je een terugbetaling. Het gaat om een phishingmail waarin slachtoffers wordt verteld dat er nog een bedrag klaarstaat om uitbetaald te worden. Om het geld te ontvangen moeten ze wel eerst hun gegevens verifiëren.

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Dit is precies het moment waarop je zeker niet verder moet gaan. Een onverwachte terugbetaling waarvoor je eerst bank- of persoonsgegevens moet invullen, is een enorme rode vlag! Geef nooit je wachtwoord, bankgegevens of andere gevoelige informatie door via een link in een onverwacht bericht.

3. Een app installeren

Trap ook niet in het volgende: voor de overgang van iDEAL naar Wero moet je een aparte Wero-app installeren. Onzin! Alle betalingen en goedkeuringen verlopen nog steeds via de app van je eigen bank. Criminelen kunnen juist een neppe app gebruiken om malware op je iPhone te installeren of gegevens buit te maken. Download dus absoluut geen app wanneer dat je via een sms of e-mail gevraagd wordt!

De belangrijkste regel is eigenlijk heel eenvoudig: doe niets via een onverwacht bericht over de overstap van iDEAL naar Wero. Controleer de informatie rechtstreeks bij je eigen bank en gebruik daarvoor alleen de officiële app of website. De overgang naar Wero is overigens voorlopig nog niet afgerond, maar waarschijnlijk pas aan het eind van 2027.

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