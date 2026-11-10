Pas op dit bericht van de SNS: laat je niet oplichten

Heb je een bericht gekregen van de SNS? Pas dan goed op! Oplichters proberen je met een sms in de val te lokken.

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Valse sms van SNS probeert je bang te maken

Oplichters hebben weer een nieuwe truc bedacht om je geld of je privé-gegevens afhandig te maken. Dit keer sturen ze een bericht waarin staat dat er een nieuw toestel of tablet aan je SNS-betaalrekening is gekoppeld.

Heb je dit niet zelf gedaan? Dan moet je volgens het bericht meteen naar het getoonde nummer bellen. Maar doe dat dus niet! Dit telefoonnummer is namelijk niet van de bank, maar wordt gebruikt door oplichters.

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Zo herken je het nepbericht van de SNS

Er zijn een paar zaken die meteen opvallen aan dit bericht. Zo staat er ING als afzender, terwijl het bericht over de SNS gaat. Die twee banken hebben helemaal niets met elkaar te maken.

Bovendien bestaat SNS sinds 1 juli 2025 niet meer onder die naam. De bank is namelijk verdergegaan als ASN Bank. Een echt bericht zou dus niet meer over SNS moeten gaan.

Volgens ASN Bank herken je officiële sms’jes aan de afzender ‘ASN Bank’. Toch moet je ook dan blijven opletten. Oplichters kunnen namelijk de naam van de afzender vervalsen. Dat heet spoofing.

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Dit moet je doen als je dit neppe SNS-bericht krijgt

Heb je dit bericht gekregen? Raak dan niet in paniek en bel vooral niet naar het genoemde telefoonnummer. De oplichters proberen je juist bang te maken, zodat je snel actie onderneemt. Twijfel je of er echt iets mis is met je bankrekening? Neem dan zelf contact op met ASN Bank via de officiële kanalen.

Heb je toch gebeld en persoonlijke gegevens gedeeld of zelfs geld overgemaakt? Neem dan direct contact op met de fraude-afdeling van ASN Bank. Verander ook eventuele wachtwoorden die je hebt doorgegeven.

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Heb je daarnaast een app of bestand gedownload door het bericht? Verwijder deze dan meteen en voer een virusscan uit.

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