Heb je dit Apple Watch-bandje? Doe het dan beter meteen af

Apple Watch bandjes zijn stijlvol en praktisch, maar ze kunnen een onverwacht risico vormen. Dit is wat je erover moet weten.

Onderzoek naar smartwatch-bandjes

Slimme horloges zoals de Apple Watch zijn voor veel mensen een uiterst praktische metgezel. Ze geven de tijd aan, meten je hartslag en houden je in contact met vrienden en familie. Een onderzoek uit 2023 suggereert echter dat in ieder geval de bandjes van smartwatch nog meer kunnen doen. Namelijk heel veel schadelijke bacteriën herbergen.

Smartwatch-bandjes: 500 exemplaren onderzocht

Nu is Apple al negatief in het nieuws met zijn Apple Watch-bandjes, omdat deze schadelijke stoffen bevatten. Maar onder leiding van Dr. Lydia Rosenstein voerde een team microbiologen van de Universiteit van Californië, Berkeley, al een veel belangrijker onderzoek uit. Over een periode van zes maanden verzamelden ze monsters van 500 smartwatches en andere bandjes die gedragen werden door mensen van verschillende leeftijdsgroepen, levensstijlen en klimaten.

Er werden microbiële samples genomen van de oppervlakken van deze wearables met behulp van wattenstaafjes en vervolgens gekweekt onder laboratoriumomstandigheden die geoptimaliseerd waren voor bacteriegroei. Zodra de bacteriekolonies waren vastgesteld, werden geavanceerde moleculaire technieken en sequencing gebruikt. Hierdoor konden de onderzoekers specifieke soorten van de aanwezige bacteriën identificeren.

Aanvullende controles begeleidden het onderzoek om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat deelnemers hun wearables en smartwatch-polsbandjes een week voor de monstername niet ontsmetten. Er werd ook rekening gehouden met mogelijke besmetting van buitenaf.

Wat de onderzoekers hebben ontdekt

Het resultaat klinkt onaangenaam. Het team van wetenschappers ontdekte bacteriën op ongeveer 95 procent van de geteste monsters. Dit waren niet alleen maar onschuldige micro-organismes. Er werden ook verschillende schadelijke bacteriën gevonden, zoals Staphylococcus aureus, dat huidinfecties veroorzaakt, en Corynebacterium, dat in verband wordt gebracht met onaangename geuren. Sporen van Micrococcus waren ook aanwezig. De bacteriën kunnen leiden tot verschillende huidproblemen.

Al deze ziekteverwekkers gedijen in een vochtige omgeving en kunnen zich onder de juiste omstandigheden snel vermenigvuldigen. Het soort materiaal van een fitnesstracker of smartwatch polsband speelt hierbij echter een belangrijke rol, aldus de onderzoekers in hun onderzoek. In dit verband legden ze de nadruk op rubberen en plastic exemplaren, die werden geïdentificeerd als de grootste boosdoeners met de hoogste besmettingspercentages.

Tips voor het kopen van een smartwatch of polsbandje

Dus als je een nieuwe smartwatch wilt kopen of het bandje wilt vervangen, is het raadzaam om eerst informatie te verzamelen over het materiaal en te controleren of het gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren is. Omdat de bandjes van de meeste horloges en wearables vervangen kunnen worden, is het geen probleem op de plastic bandjes te negeren.