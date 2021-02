Apple stopt binnenkort met de productie van de iPhone 12 mini. De kleinste iPhone 12 is veel minder populair dan verwacht. De productie van de beste en duurste modellen van vorig jaar – de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max – wordt daarentegen opgeschroefd omdat ze zo populair zijn.

Gerucht: Apple stopt productie iPhone 12 mini

Dat claimen analisten van JP Morgan. De Amerikaanse bank heeft investeerders bijgepraat over de productieketen van Apple. Analisten geven aan dat het bedrijf komend kwartaal meer modellen van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max gaat maken, maar juist minder exemplaren van de iPhone 12 en iPhone 12 mini.

Sterker nog: JP Morgan claimt dat Apple de productie van de iPhone 12 mini in het tweede kwartaal van 2021 compleet stopt. De kleinste iPhone 12-uitvoering is volgens de zakenbank een stuk minder populair dan men op voorhand had ingeschat. Omdat er nog genoeg voorraad is, zou het niet nodig zijn om meer exemplaren te produceren.

‘Veel vraag naar Pro-modellen’

Volgens de analisten blijft Apple voorlopig wel iPhone 12’s maken, maar de productie wel met ruim 9 miljoen modellen naar beneden bij te stellen. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zouden daarentegen juist een stuk populairder zijn dan verwacht. Apple schroeft de productie daarom met respectievelijk 11 en 2 miljoen modellen bij naar boven.

Tot slot meldt de bank dat ook de iPhone 11 nog steeds gretig aftrek vindt. Apple zou dit kwartaal daarom 8 miljoen exemplaren meer maken van hét instapmodel van 2019.

Over de iPhone 12 mini

De claims van JP Morgan zijn niet door Apple bevestigd of ontkracht. Het is dus niet duidelijk of de informatie klopt. Het is echter niet de eerste keer dat er geclaimd wordt dat de iPhone 12 mini geen verkoopsucces is.

Eind januari kwam er bijvoorbeeld een bericht van DigiTimes naar buiten dat de mini slechts 6 procent van het totaal aantal iPhone 12-verkopen zou uitmaken. Ook toen werd aangegeven dat de iPhone 12 Pro juist wél heel goed zou verkopen.

iPhoned houdt de levertijden van de iPhone 12-modellen bij. Het basismodel en de iPhone 12 mini hebben over het algemeen geen levertijd meer. Wie een 12 Pro of 12 Pro Max bestelt, moet doorgaans nog een paar weken wachten voordat het toestel geleverd wordt.

