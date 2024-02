Apple-event in maart? Deze producten kun je verwachten

De verwachtingen zijn hooggespannen voor volgende maand, want de kans is groot dat Apple in maart een event organiseert. Dit kun je verwachten!

Apple komt in maart met event

Maart belooft een belangrijke maand voor Apple te worden, want het is de verwachting dat er verschillende nieuwe apparaten worden gepresenteerd. Het is daarom goed mogelijk dat Apple besluit om een event te organiseren in maart. Eerder gebeurde dat al in 2015, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 én 2022. Wij vertellen je welke nieuwe producten je volgende maand waarschijnlijk kunt verwachten.

1. Nieuwe iPad Pro en iPad Air

Apple heeft in 2023 geen nieuwe iPads aangekondigd. Dat is voor het eerst sinds de introductie van de tablet, waardoor het hoog tijd is dat Apple weer nieuwe iPads presenteert. De kans is groot dat we de eerste nieuwe tablets bij het Apple-event in maart zien, want de iPad Air en de iPad Pro krijgen dan een update. We zien zelfs een compleet nieuwe iPad Air, met een 12,9-inch scherm. Ook het 10,9-inch model krijgt een update.

Volgens geruchten wordt de iPad Air voorzien van de M2-chip. Daarnaast komt er een nieuwe camera-eiland en ondersteuning voor wifi 6E en bluetooth 5.3. Bij de iPad Pro krijgt zowel de 11- als de 13-inch uitvoering een oled-scherm. Dat is een grote verbetering, zeker voor de 11-inch versie. De iPad mini 7 wordt ook volgende maand óf pas later dit jaar verwacht, maar dat weten we natuurlijk pas zeker bij het Apple-event in maart.

2. MacBook Air 2024

Volgens geruchten is Apple van plan om meerdere uitvoeringen van de MacBook Air aan te kondigen bij het Apple-event in maart. Dat betekent dat waarschijnlijk zowel de 13- als de 15-inch uitvoering dit jaar een update krijgen. De laptops worden voorzien van de M3-chip, die eigenlijk al in de MacBook Air 2023 werd verwacht. Die generatie draait toch nog op de M2-chip, maar de MacBook Air 2024 krijgt wél een M3-chip.

Verder worden er geen aanpassingen aan het design verwacht. Met de M3-chip krijgt de MacBook Air 2024 wel ondersteuning voor onder andere ray-tracing. Hierdoor heeft de laptop betere reflecties en mooiere schaduw- en lichteffecten in bijvoorbeeld games. Daarnaast krijgt ook de MacBook Air ondersteuning voor wifi 6E. We kunnen bij het Apple-event in maart dus twee nieuwe MacBooks verwachten.

3. Mac mini

Dat Apple de MacBook Air bij het event in maart een update geeft naar de M3-chip, betekent dat we waarschijnlijk ook een nieuwe Mac mini zien. Het toestel is nog steeds niet voorzien van de M3-chip, waar komende maand waarschijnlijk verandering in komt. Doorgaans wordt de Mac mini juist als één van de eerste toestellen geüpgraded, dus de M3-chip laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten.

Ook bij de Mac mini worden er geen grote veranderingen doorgevoerd als we kijken naar het design. Het is nog even wachten of Apple de Mac mini 2024 inderdaad bij het event in maart presenteert. Eerdere geruchten voorspelden nog een release aan het einde van het jaar. Toch lijkt het logischer dat Apple de Mac mini met M3-chip volgende maand al presenteert, tegelijk met de MacBook Air die dezelfde processor heeft.

Apple-event in maart: dit is wanneer

We kunnen dus behoorlijk wat producten van Apple verwachten volgende maand. De kans is overigens groot dat ook de Magic Mouse en het Magic Keyboard een update krijgen bij het Apple-event in maart. Deze accessoires worden dan eindelijk voorzien van een usb-c-aansluiting. Het lijkt daarom een logische stap voor Apple om een event in maart te houden, zodat alle aankondigingen in één keer gemaakt kunnen worden.

Het is de verwachting dat het Apple-event eind maart plaatsvindt. Apple houdt vaak dezelfde tijdlijn aan bij het organiseren van evenementen en heeft al eerder gekozen voor een event aan het einde van de maand. Eind maart kunnen we dan weer een reeks nieuwe Apple-producten verwachten. Wil je weten welke aankondigingen we dit jaar nog meer gaan zien? Lees dan hier alles over Apple’s plannen voor 2024!

