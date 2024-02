Dit jaar komt er een nieuwe iPad Air aan. Maar wat kun je verwachten van deze iPad Air 2024? Dit moet je weten.

iPad Air 2024: deze drie dingen kun je verwachten

Geruchten hadden al gezegd dat er een nieuwe iPad Pro op komst is, maar er zit in 2024 ook een nieuwe iPad Air in de pijplijn. En dit keer krijgt de iPad Air een aantal flinke veranderingen.

Nieuw formaat

Apple heeft de iPad Air in 2020 een 10,9-inch display gegeven en een nieuwe look die wel wat weg heeft van een iPad Pro. Dit jaar lijkt Apple hetzelfde van plan te zijn en daar nog een schepje bovenop te doen.

Volgens verschillende geruchten is Apple van plan om ook een 12,9-inch model van de iPad Air 2024 uit te brengen. Dit is de eerste keer dat een iPad Air in twee formaten te koop is, vergelijkbaar met de iPad Pro. De versie van 12,9-inch krijgt dan wel hetzelfde LCD-scherm als het kleinere model.

Groter camera-eiland

Volgens een gelekt document krijgt de nieuwe iPad Air een groter camera-eiland. De iPad Air 2022 heeft nog een kleine, ronde camera aan de achterkant. De camera van de iPad Air 2024 komt in een soort verticaal balkje terecht en steekt wat verder uit. Het is een beetje vergelijkbaar met de camera van de iPhone X.

De camera heeft nu ook voor het eerst een flitser. Het is niet bekend waarom Apple nu besloten heeft om een flitser toe te voegen. Dit zou wel kunnen beteken dat Apple van plan is om ook andere nieuwe camerafuncties te introduceren.

Geen nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air 2024

Volgens de geruchten gaat de iPad Pro 2024 een nieuwe Magic Keyboard krijgen met een meer laptop-achtige stijl. Helaas lijkt het erop dat de iPad Air 2024 deze optie niet gaat krijgen.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zal het nieuwe toetsenbord alleen beschikbaar zijn voor de iPad Pro. Beide varianten van de nieuwe iPad Air moeten het dan nog steeds met de huidige versie van het Magic Keyboard doen.

