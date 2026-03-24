Apple komt binnenkort met nóg 6 nieuwe producten – dit zijn ze

We hebben dit jaar al veel nieuwe producten van Apple gezien, maar we verwachten er in de komende weken en maanden nog 6 – deze komen eraan.

De 6 nieuwe producten waar we het over hebben, verwachten we al een tijdje. Ze zijn echter nog altijd niet verschenen, maar daar komt binnenkort verandering in. We zetten ze voor je op een rij.

1 + 2: HomePod mini en HomePod 3

De langverwachte HomePad komt waarschijnlijk pas in september op de markt, maar we verwachten wel al eerder nieuwe versies van de HomePod en de HomePod mini. Mark Gurman van Bloomberg schreef dit weekend in zijn nieuwsbrief dat de voorraad HomePod mini’s en HomePods in de Apple Stores laag is. Volgens hem wijst dit erop dat er binnenkort nieuwe modellen worden uitgebracht.

De HomePod mini 2 zou al enige tijd klaar zijn, maar is nog niet uitgebracht vanwege de vertragingen bij de ontwikkeling van de vernieuwde Siri. Er gaan geruchten dat iOS 26.5 mogelijk AI-upgrades voor Siri bevat, waardoor Apple het product misschien alsnog gaat uitbrengen. Over een nieuwe HomePod in volledige grootte zijn minder geruchten, maar het zou logisch zijn als Apple deze tegelijk met de HomePod mini zou upgraden met AI.

3: Nieuwe Apple TV 4K

Een nieuwe versie van de Apple TV 4K is ook een van de 6 nieuwe producten die we verwachten. We verwachten al geruime tijd een nieuwe versie met een A17 Pro- of A18-chip voor ondersteuning van Apple Intelligence. Net als bij de HomePod zou het verschijnen van iOS 26.5 een goed moment zijn voor een update van de Apple TV 4K.

Naast een nieuwe chip uit de A-serie krijgt de Apple TV 4K waarschijnlijk ook een N1-chip voor draadloze verbindingen. Een ingebouwde camera behoort ook tot de mogelijkheden.

4 + 5: Mac Studio M5 en Mac mini M5

Apple heeft zojuist nieuwe M5-modellen van de MacBook Air en MacBook Pro gelanceerd, maar volgens geruchten komen er ook nog twee M5-Macs op de markt: een Mac Studio en Mac mini. De Mac Studio krijgt vermoedelijk M5 Max- en M5 Ultra-chips. Dit zijn de eerste ‘Ultra’-chip sinds de M3 Ultra. De Mac mini krijgt waarschijnlijk M5- en M5 Pro-chips.

Er zijn geen geruchten over ontwerpwijzigingen voor beide producten. De huidige Mac Studio-modellen zijn al schaars, wat kan duiden op een aanstaande vernieuwing. Maar gezien de wereldwijde tekorten aan opslagruimte en werkgeheugen is het altijd mogelijk dat Apple de lancering van de nieuwe Macs toch uitstelt.

6: iPad 2026

De laatste van de 6 nieuwe producten is een nieuwe versie van het instapmodel van de iPad. De huidige iPad is uitgerust met een A16-chip, het nieuwe model krijgt een verbeterde A18-chip. De A18 is opmerkelijk omdat deze voor het eerst ondersteuning voor Apple Intelligence naar de standaard iPad brengt. In de aanloop naar AI-verbeteringen die Apple heeft aangekondigd voor WWDC dit jaar, is de tijd rijp voor een nieuwe standaard iPad.

