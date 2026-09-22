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iOS 27.2 bèta 2 is uit (mét een nieuwe functie voor CarPlay)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
22 september 2026, 10:43
2 min leestijd
iOS 27.2 bèta 2 is uit (mét een nieuwe functie voor CarPlay)

Apple heeft bèta 2 van iOS 27.2 uitgebracht. Op het eerste gezicht verandert er niet heel veel, maar onder de motorkap zitten er wat leuke verbeteringen in!

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OS 27.2 bèta 2 is uit (mét een nieuwe functies voor CarPlay)

iOS 27.2 bèta 2 is nu beschikbaar voor testers. Wie hoopte na het installeren meteen allerlei grote veranderingen te zien, komt een beetje bedrogen uit. Deze tweede bèta bevat namelijk maar weinig zichtbare vernieuwingen. Toch is er genoeg nieuws te vinden.

ios 27 beta 2

In de code van iOS 27.2 zijn namelijk verschillende functies opgedoken waar Apple nog aan werkt. Die zijn dus nog niet allemaal te gebruiken, maar geven alvast een kijkje in wat er mogelijk aankomt.

CarPlay Ultra krijgt nieuwe thema’s

Een van de opvallendste ontdekkingen heeft te maken met CarPlay Ultra. In de code wordt gesproken over een zogenoemd ‘Drive Mode Theme’. Daarmee kun je het uiterlijk van CarPlay Ultra verder aanpassen.

carplay ultra header

Zo kunnen onder andere de stijl en kleur van de meters en de achtergrond worden veranderd. Ook de sfeerverlichting in de auto kan automatisch worden aangepast aan de kleur van het gekozen thema. CarPlay Ultra is op dit moment nog beperkt tot auto’s van Aston Martin. Maar misschien betekent dit dat deze versie van CarPlay naar meer auto’s gaat komen.

Ook nieuws voor Apple Music

Ook Apple Music krijgt mogelijk iets nieuws. Apple lijkt te werken aan een live aftelklok voor albums die binnenkort verschijnen. Daarmee kun je in de Muziek-app precies zien hoelang je nog moet wachten voordat een nieuw album beschikbaar is.

Daarnaast zijn er verbeteringen gevonden voor de Opdrachten-app. Die werkt nu alleen met acties van Apple zelf. In de code van iOS 27.2 zijn aanwijzingen gevonden dat ook acties van apps van andere ontwikkelaars ondersteund gaan worden.

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