CarPlay wordt steeds slimmer. Na ChatGPT, Meta AI en meer kun je nu ook Claude gebruiken via het scherm in je auto. Daarmee zijn er inmiddels vijf grote AI-chatbots beschikbaar voor CarPlay.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay heeft er nóg een populaire app bij – en die ga je veel gebruiken

Wie regelmatig Claude gebruikt op zijn iPhone, kan de chatbot voortaan ook in de auto openen. Anthropic, het bedrijf achter Claude, heeft zijn iPhone-app namelijk bijgewerkt met ondersteuning voor Apple CarPlay.

Claude nu ook op CarPlay

Apple maakt het sinds iOS 26.4 mogelijk om dit soort apps aan CarPlay toe te voegen. Zo werken ChatGPT, Perplexity en Grok al met CarPlay. Een paar dagen geleden kwam daar Meta AI bij en nu sluit Claude zich dus ook aan. Daarmee staat de teller op vijf grote AI-chatbots.

De CarPlay-versie van Claude is vrij eenvoudig. Na het openen van de app krijg je een lijst met recente gesprekken te zien. Je kunt dan een nieuwe vraag stellen of een oud gesprek weer oppakken.

Dat is vooral handig in de auto, omdat je daardoor niet steeds naar je iPhone hoeft te grijpen om een gesprek met de chatbot te starten. Je kunt dan gewoon met je stem een opdracht starten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri krijgt straks ook AI in CarPlay

Claude en andere chatbots krijgen binnenkort bovendien gezelschap van Apple zelf. Met iOS 27 komt Siri AI namelijk ook naar CarPlay. Die software-update bevindt zich momenteel nog in de bètafase en verschijnt volgens de planning officieel in september. Hopelijk zal dit ook in EU het geval zijn.

Tot die tijd heb je dus al behoorlijk wat keuze als je een AI-chatbot via CarPlay wilt gebruiken. Met de komst van Claude is opnieuw een van de grote namen beschikbaar op het autoscherm. Heb je Claude al op je iPhone staan en gebruik je CarPlay? Dan kun je de nieuwe functie meteen eens proberen na het installeren van de nieuwste versie van de app.

Wil je op de hoogte blijven van alle updates met betrekking tot CarPlay? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele nieuwe functie voor CarPlay mist!