Apple verrast met HomePod mini 2 (en die wil je hebben)

Apple heeft net de nieuwe HomePod mini 2 aangekondigd. Maar wat is er allemaal nieuw bij deze nieuwe variant van de kleine speaker?

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Apple verrast met nieuwe HomePod mini (en die wil je hebben)

Tijdens het event van dinsdag 13 oktober 2026 heeft Apple een aantal nieuwe producten laten zien. Een daarvan is de HomePod mini 2. De vorige versie van de kleine speaker verscheen in 2022 in Nederland, dus het werd stiekem ook wel tijd voor een upgrade. Maar wat zijn de verbeteringen van de nieuwe HomePod mini 2? Wij zetten ze voor je bij elkaar!

1. Snellere chip en beter geluid

De grootste update van de HomePod mini 2 vind je aan de binnenkant van het bolletje. De nieuwe versie heeft een S10-chip gekregen. Het model dat we in 2022 hier kregen, draait nog op de S5-chip. Dat is dus best een flinke stap vooruit.

Dankzij de nieuwe chip klinkt ook de muziek beter. De HomePod mini 2 analyseert het geluid namelijk voortdurend en past dit automatisch aan. Zo haal je nog meer uit je favoriete nummers.

2. Betere spraakbesturing

Dankzij de nieuwe chip en Siri AI wordt de spraakbesturing ook een stuk slimmer. Zo kun je straks natuurlijkere gesprekken voeren met Siri en ingewikkeldere vragen stellen.

Ook kan Siri bijvoorbeeld een nummer terugvinden dat een vriend je via een berichtje heeft aangeraden. Daarvoor heb je wel een geschikte iPhone of iPad nodig. De nieuwe Siri verschijnt later via een update, maar komt voorlopig nog niet naar Nederland.

3. Beter geluid bij films

Ook leuk: je kunt de nieuwe HomePod mini gebruiken als speaker voor je Mac. Zo krijgen films, games en videogesprekken een voller geluid. Heb je de nieuwe Apple TV 4K? Dan kun je zelfs vier HomePod-speakers combineren voor surround sound. Daarmee komt het bioscoopgevoel weer een stukje dichterbij.

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4. Nieuwe kleuren en lichteffecten

De HomePod mini was al beschikbaar in meerdere kleuren, maar Apple heeft het aanbod vernieuwd. De speaker verschijnt in groen, roze, blauw, wit en middernacht.

Daarnaast is er de functie Geluidsgloed (Sound Glow). Daarmee licht de bovenkant van de speaker op in de kleuren van je muziek. De verlichting beweegt zelfs mee op het ritme!

HomePod mini 2 kopen

De nieuwe HomePod mini 2 is vanaf 13 oktober te bestellen en ligt op vrijdag 30 oktober in de winkels. De HomePod mini 2 gaat 169 euro kosten. Wil je de speaker zo snel mogelijk in huis hebben? Dan moet je hem meteen pre-orderen. De uiteindelijke release is dan op 30 oktober.

HomePod mini 2

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