Apple komt met slimme videodeurbel (en deze andere smart home-producten)

Apple heeft een nieuwe slimme videodeurbel gepresenteerd. Maar dat is niet het enige smart home-product dat er nieuw is! Wij vertellen je wat er nog meer is aangekondigd!

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Apple komt met deze smart home-producten

Tijdens het event van 13 oktober heeft Apple een aantal nieuwe accessoires gepresenteerd. Apple brengt deze producten niet helemaal zelf op de markt, maar schakelt daarbij de hulp in van LG en Schneider Electric. Welke producten dat precies zijn, vertellen we je hier!

1. Slimme videodeurbel

De slimme videodeurbel van Apple is misschien wel het interessantste nieuwe product. Hiermee kun je straks zien wie er voor je deur staat, zelfs wanneer je niet thuis bent. Het gaat om een bedraad model van LG, waarmee Apple de concurrentie aangaat met producten zoals de Ring-deurbellen.

De deurbel heeft twee camera’s. Eentje om bezoekers te bekijken en een tweede om pakketjes voor je deur in de gaten te houden. De hoofdcamera filmt in 2,5K en er is zelfs een ingebouwd lampje aanwezig.

2. Deurslot

Ook komt Apple met een slim deurslot van LG, dat een aantal handige functies heeft. Het slot herkent wanneer je met een geschikte iPhone of Apple Watch in de buurt komt. Zo kun je de deur automatisch ontgrendelen zodra je thuiskomt.

Daarnaast kun je het slot openen met een pincode of een gewone sleutel. Het slimme deurslot heeft ondersteuning voor Matter en Aliro (een standaard voor slimme sloten). Handig is dat je de deurbel en het slot samen kunt bedienen via de Woning-app.

3. Thermostaat

Apple heeft ook twee slimme thermostaten laten zien, eentje van LG en eentje van Schneider Electric. Deze thermostaten kunnen de temperatuur automatisch aanpassen wanneer je thuis bent, gaat slapen of juist van huis vertrekt.

De bijbehorende sensoren meten zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid in verschillende kamers. Zo weet je precies hoe warm het overal in huis is.

4. Slimme beveiligingscamera’s

Tot slot komen er drie beveiligingscamera’s van LG. Er is een camera voor binnen, een voor buiten en een buitenmodel met ingebouwde verlichting.

Vooral de binnencamera is slim. Deze draait automatisch weg wanneer iemand thuiskomt, zodat je privacy behouden blijft. De buitencamera’s kunnen zelfs in het donker kleurenbeelden maken.

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Release en beschikbaarheid van smart home-producten

De eerste producten verschijnen in december 2026, andere volgen begin 2027. De videodeurbel begint in Amerika bij 249,95 dollar en het slimme deurslot bij 349,95 dollar.

Voorlopig heeft Apple alleen een release aangekondigd voor de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Of en wanneer de accessoires naar Nederland komen, is nog niet bekend.

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