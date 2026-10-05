3 redenen om tóch voor de iPhone 18 Pro te kiezen (en niet te lang te wachten)

Twijfel jij nog over je volgende iPhone? Om deze drie redenen wil je de nieuwe iPhone 18 Pro zo snel mogelijk in huis halen!

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iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro ligt in de winkels! Op woensdag 9 september 2026 heeft Apple de nieuwe iPhone aangekondigd, inmiddels is het toestel overal verkrijgbaar. Twijfel jij nog welke iPhone je moet kiezen in 2026? Of weet je nog niet of de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max beter bij je past? In dat geval kun je beter niet te lang wachten met je aankoop. Deze drie redenen maken de iPhone 18 Pro de juiste keuze!

1. Grote verbeteringen

Alle verbeteringen zijn natuurlijk de belangrijkste reden om voor de iPhone 18 Pro te kiezen. Zeker als je van de iPhone 16 Pro of eerder komt zijn de verschillen groot. De iPhone 18 Pro draait op de A20 Pro-chip, heeft 12 GB aan werkgeheugen en komt met een variabel diafragma. Dat betekent dat je zelf de scherpte en diepte kunt regelen bij het maken van een foto of video. Waar dit voorheen met de software werd geregeld, kun je dit nu doen met de hardware van het nieuwe camerasysteem.

Voor zowel privé als zakelijk gebruik komen deze verbeteringen goed van pas. Met de verbeterde camera kun je professionele foto’s en video’s maken en de A20 Pro-chip biedt genoeg rekenkracht voor meerdere functies die werken met kunstmatige intelligentie. Voor zwaardere zakelijke programma’s is de A20 Pro-chip een geschikte processor. De A20 Pro-chip is bovendien veel energiezuiniger, waardoor de accuduur flink is toegenomen. Met de iPhone 18 Pro doe je maar liefst 34 uur na één keer opladen. Je hoeft dus geen zorgen te hebben over de batterij van je iPhone.

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2. Compact

De iPhone 18 Pro heeft veel nieuwe functies gekregen, maar bij de iPhone 18 Pro Max krijg je dezelfde verbeteringen. Sterker nog: de iPhone 18 Pro Max beschikt over een betere accu door de grotere behuizing. Toch is het in sommige gevallen beter om voor de iPhone 18 Pro te kiezen, omdat die veel compacter is. Bij de iPhone 18 Pro krijg je een 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 18 Pro Max een display van 6,9 inch heeft.

Bij de iPhone 18 Pro krijg je vrijwel dezelfde functies, maar in een veel compactere behuizing. De iPhone past zo gemakkelijker in je broekzak en is eenvoudiger vast te houden. Bij de iPhone 18 Pro Max komt het regelmatig voor dat je niet bij de hoeken van het (grote) scherm komt, maar dat probleem heb je bij de iPhone 18 Pro niet. Heb je liever een kleinere iPhone? Kies dan voor de iPhone 18 Pro als volgende iPhone.

3. Prijs

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben vrijwel dezelfde functies, maar dat zie je niet terug aan de prijzen. Voor de iPhone 18 Pro betaal je € 1.455,-, bij de iPhone 18 Pro Max is dat maar liefst € 1.628,99. Je betaalt dus veel meer voor het grotere model, terwijl je voor dat extra geld alleen een groter display en langere accuduur krijgt. Vooral laatstgenoemde is overbodige luxe, omdat de iPhone 18 Pro al over een hele goede batterij beschikt.

De iPhone 18 Pro is zo een eenvoudige manier om de beste functies tegen een lagere prijs te krijgen. Dat is als zakelijke gebruiker al helemaal het geval, want je krijgt dan direct hoge toestelkorting. Het gaat al snel om honderden euro’s korting, die je niet wilt mislopen. Ben je benieuwd wat de voordelen als zakelijke gebruiker zijn? Bekijk hier welke opties je nu hebt en hoe je direct na je aankoop al veel geld kunt besparen op je nieuwe iPhone.

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

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Levertijden lopen op

Ben jij op zoek naar de beste iPhone van het jaar, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? En wil je juist een compactere iPhone? Dan kom je zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro. De iPhone heeft alle verbeteringen die je bij de iPhone 18 Pro Max krijgt, terwijl je minder betaalt en een compacter formaat krijgt. Wacht niet te lang, want de levertijden van de nieuwe iPhones lopen snel op. Je haalt de iPhone 18 Pro in combinatie met een abonnement nu al met hoge korting. Bekijk hier de mogelijkheden:

Haal je de iPhone 18 Pro liever als een los toestel? Je kunt dan nog steeds korting krijgen op je volgende iPhone. Voordeel is dat je niet vastzit aan een jarenlang abonnement en het toestel direct van jou is. Houd er wel rekening mee dat je vaak meer betaalt voor de nieuwe iPhone als los toestel, dan in combinatie met een abonnement. Ben je tevreden met je huidige abonnement? Hier krijg je de iPhone 18 Pro als los toestel:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.