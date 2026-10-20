iPhone 18 Pro halen? Voor deze 3 functies is upgraden de moeite waard

De iPhone 18 Pro ligt in de winkels! Twijfel jij nog of je de nieuwe iPhone moet kopen? Voor deze drie functies wil je upgraden naar de iPhone 18 Pro.

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iPhone 18 Pro

Apple heeft de iPhone 18 Pro uitgebracht! De nieuwe iPhone heeft zowel boven als onder de motorkap een aantal handige verbeteringen gekregen. Functies als de professionelere camera en de krachtige processor maken de iPhone 18 Pro geschikt voor zowel privé als zakelijk gebruik. Twijfel jij nog of je moet upgraden naar de iPhone 18 Pro? Deze drie verbeteringen maken de nieuwe iPhone de moeite waard voor privé en zakelijke gebruikers!

1. Veel snellere chip

Apple voorziet de iPhones vrijwel ieder jaar van een nieuwe processor. Dat is bij de iPhone 18 Pro niet anders, want het toestel draait op de nieuwe A20 Pro-chip. Deze processor komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen en is volgens een nieuw proces gemaakt. De A20 Pro-chip is gemaakt volgens het 2 nanometer productieproces. Dat betekent dat de chip energiezuiniger en sneller is.

Zware games of programma’s vormen dus geen probleem bij de iPhone 18 Pro. Je kunt bovendien probleemloos multitasken op de iPhone 18 Pro, dat wel zo handig is als je de telefoon voor zowel zakelijk als privé gebruikt. De iPhone 18 Pro draait zonder problemen meerdere programma’s en heeft ondersteuning voor Apple Intelligence. Je voert dus niet alleen meerdere taken op hetzelfde moment uit, maar kunt ze ook nog eens efficiënter verwerken met behulp van kunstmatige intelligentie.

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2. Verbeterde camera

De camera is bij de iPhone 18 Pro sterk verbeterd. Apple heeft de iPhone dit jaar voor het eerst voorzien van een variabel diafragma. Met dit onderdeel regel je hoeveel licht er door de lens op de sensor van de camera valt. Op de iPhone werd het diafragma jarenlang automatisch aangepast met behulp van de software, maar daar brengt Apple bij de iPhone 18 Pro verandering in. Apple heeft nieuwe hardware aan de iPhone toegevoegd, zodat het diafragma ook fysiek kan worden aangepast.

De iPhone 18 Pro (Max) beschikt over een fysiek instelbaar diafragma met lamellen, waarmee je optisch kunt schakelen tussen verschillende f-waardes (zoals f/1,48, f/1,8 en f/2,8) voor meer controle over licht en scherpte. Met deze verbetering wordt de camera van de iPhone steeds professioneler. Het is een functie waar gebruikers al jaren op wachten, omdat eerdere iPhones nog wel eens problemen hadden met de belichting van foto’s en video’s. Dat is bij de iPhone 18 Pro opgelost, waardoor de nieuwe functie het upgraden waard is.

3. Langere accuduur

De A20 Pro-chip maakt de iPhone 18 Pro niet alleen heel krachtig, maar ook enorm energiezuinig. De nieuwe processor verbruikt veel minder energie, zelfs als de chip zware taken uitvoert. Dat is te zien aan de accuduur van de iPhone 18 Pro, want de telefoon gaat maar liefst 34 uur mee na één keer opladen. Je haalt met de iPhone 18 Pro dus gemakkelijk het einde van de dag, dat bij eerdere iPhones nog niet altijd het geval was.

Heb jij nog een oudere iPhone in gebruik? Dan is de batterijconditie waarschijnlijk ook verslechterd, waardoor het verschil met de accuduur van de iPhone 18 Pro groot is. De accuduur is misschien wel één van de grootste voordelen van de nieuwe iPhone. Bij een lange werkdag is de accuduur een groot voordeel en op vakantie kun je na één keer opladen probleemloos de hele dag navigeren met de iPhone 18 Pro. Vind je de accuduur van je iPhone belangrijk? In dat geval is de iPhone 18 Pro het zonder twijfel waard om te upgraden.

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iPhone 18 Pro kopen

Bij de iPhone 18 Pro krijg je nog veel meer verbeteringen, zo wordt warmte beter afgevoerd met de grotere dampkamer en gaat opladen tot 50 procent sneller. Het zijn veel kleine verbeteringen, die een groot verschil maken als je van een eerdere iPhone komt. Dat zie je helaas ook wel terug aan de beginprijs, want je betaalt 1.375,- euro voor de iPhone 18 Pro als los toestel. Vind je dat te duur? Kies dan voor de iPhone 18 Pro in combinatie met een abonnement, waar je al snel veel voordeel krijgt. Dit zijn de beste opties:

Ben je juist van plan om de iPhone 18 Pro als zakelijk toestel te gebruiken? Let dan goed op, want je kunt veel geld besparen op je volgende iPhone. Als zakelijke gebruiker krijg je extra voordelen en hogere toestelkorting. Zeker bij een duur toestel als de iPhone 18 Pro kan de toestelkorting oplopen tot honderden euro’s. Benieuwd hoe je die voordelen krijgt als zakelijk gebruiker? Bekijk hier hoe je de iPhone 18 Pro als zakelijk toestel aanschaft:

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.