Ziggo verrast met een gratis extra zender: zo krijg je die

Van 13 tot en met 15 oktober trekt Ziggo alles uit de kast met een opvallende actie. Nieuwe klanten kijken niet alleen drie maanden kosteloos naar alle topcompetities en races, maar besparen ook aanzienlijk op de maandelijkse kosten. Welke optie levert jou het meeste voordeel op? We rekenen het exact voor je uit.

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Tover je huiskamer om tot een sportarena met drie maanden gratis sport

Ben je een echte sportfanaat en wil je geen enkele wedstrijd van je favoriete club, het beste uit de Champions League of topgolf en tennis missen? Ziggo pakt van 13 tot en met 15 oktober 2026 uit met een hele korte actieperiode, waarbij je drie maanden lang kosteloos gebruikmaakt van ESPN Premium en Ziggo Sport Totaal. Het maakt bij deze deal niet uit of je voor het grootste of juist voor een kleiner tv-pakket kiest; de eerste drie maanden worden altijd standaard geactiveerd.

Een fijn pluspunt is dat je na deze drie actiemaanden niet vastzit aan verborgen voorwaarden of kleine lettertjes. Je kunt beide sportpakketten na de proefperiode namelijk heel eenvoudig weer kosteloos opzeggen. Doe je niets, dan lopen ze na drie maanden automatisch door tegen het reguliere maandtarief.

Keuze uit langdurige korting of een bol-cadeaukaart

Buiten het gratis sportpakket, pakt Ziggo bovendien uit met een flinke korting op je maandabonnement óf een mooi welkomstcadeau. Je krijgt dit voordeel er dus nog bovenop! Kies je voor korting, dan betaal je tijdens de flitsactie bij elk pakket tijdelijk slechts 34,95 euro per maand. Bij een eenjarig contract geldt dit tarief voor de eerste 6 maanden, en bij een tweejarig contract geniet je maar liefst 12 maanden lang van deze lage prijs.

Kies je bij een tweejarig contract liever niet voor die lagere maandfactuur? Dan kun je in plaats van de maandkorting een bol-cadeaukaart ter waarde van 400 euro claimen. Dat is voornamelijk aantrekkelijk als je van plan bent om binnenkort nieuwe apparatuur of andere spullen aan te schaffen.

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Zo stel je jouw ideale Ziggo-pakket samen

Bij het kiezen van je abonnement combineer je een internetsnelheid met een tv-pakket dat bij jouw kijkgedrag past. Ziggo biedt verschillende TV-opties aan, waarvan TV Start de populairste en meest gekozen variant is. Welke internetsnelheid of tv-combinatie je ook kiest, het actietarief tijdens de actieperiode blijft telkens een vast bedrag van 34,95 euro per maand.

Wanneer we de internetkorting én de pakketbesparing op TV Start verrekenen over de volledige looptijd van je contract, hou je onderaan de streep een verrassend lage gemiddelde maandprijs over:

Welk tv-pakket past bij jou?

Wil je liever meer zenders of extra streamingdiensten toevoegen? Dan schaal je het tv-gedeelte eenvoudig op. Ook bij de meer uitgebreide pakketten betaal je in de actieperiode gewoon 34,95 euro per maand. Dit zijn de drie keuzes:

TV Start: Biedt toegang tot 70 plus tv-zenders, alle reguliere ESPN-zenders, Ziggo Sport en 7 dagen terugkijken via de Next Mini-mediabox. Met 12 maanden korting bespaar je hier 197,40 euro.

Biedt toegang tot 70 plus tv-zenders, alle reguliere ESPN-zenders, Ziggo Sport en 7 dagen terugkijken via de Next Mini-mediabox. Met 12 maanden korting bespaar je hier 197,40 euro. TV Complete: Bevat alles uit TV Start, aangevuld met de mogelijkheid om programma’s op te nemen en gratis toegang tot Ziggo Movies & Series. Hiermee bespaar je 269,40 euro in het eerste jaar.

Bevat alles uit TV Start, aangevuld met de mogelijkheid om programma’s op te nemen en gratis toegang tot Ziggo Movies & Series. Hiermee bespaar je 269,40 euro in het eerste jaar. TV Max: Het meest uitgebreide pakket met meer dan 110 zenders, Ziggo Sport Totaal, Movies & Series én een inbegrepen streamingdienst in de vorm van SkyShowtime. Doordat Ziggo Sport Totaal hier al in zit, claim je bij de flitsactie enkel nog 3 maanden gratis ESPN Premium. Je bespaart met TV Max maar liefst 425,40 euro op jaarbasis.

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Maak je gebruik van Vodafone? Ontvang dan dubbel zo veel voordeel!

Combineer je Ziggo Internet daarnaast met een mobiel abonnement van Vodafone op hetzelfde adres, dan pak je dubbel voordeel. Je ontvangt dan tot 10 euro extra korting per maand op je internetpakket én tot 10 euro extra korting per maand op je Vodafone-abonnement.