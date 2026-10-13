Deze populaire provider stunt met gratis televisie (voor 12 maanden)

Op zoek naar een nieuw internetabonnement? Dan heeft Odido een interessante aanbieding. Je krijgt tijdelijk gratis televisie bij je internetabonnement en bespaart ook nog eens op de installatiekosten.

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Odido verrast nieuwe klanten met een jaar gratis tv en meer voordeel

Op zoek naar een nieuw internetabonnement? Bij Odido profiteer je momenteel van een interessante actie. Sluit je een Internet + TV-abonnement af, dan krijg je tijdelijk gratis televisie en betaal je ook geen installatiekosten. Benieuwd hoeveel je precies kunt besparen? We zetten alle voordelen hieronder voor je op een rij.

Zo profiteer je van éxtra voordeel op je maandelijkse lasten

Combineer je mobiele abonnement van Ben of Odido met internet of tv van Odido, dan profiteer je van Klantvoordeel. Je krijgt daarmee elke maand 5 euro korting op je internetkosten. Daarbovenop krijg je dubbele data en korting op je mobiele abonnement. Je kunt er ook voor kiezen om 2,50 euro van je Klantvoordeel in te leveren voor gratis Videoland Basis.

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Een jaar lang gratis tv bij Odido: bespaar tot maar liefst 255 euro

Wil je minder betalen voor je internet- en tv-abonnement? Dan is de actie van Odido interessant. Bij een Internet + TV-abonnement met een looptijd van twee jaar krijg je de eerste twaalf maanden gratis televisie. Daarmee bespaar je in totaal 150 euro.

Daar blijft het niet bij, want ook de eenmalige installatie- en activatiekosten vervallen. Die kosten normaal gesproken samen 105 euro. Tel je beide voordelen bij elkaar op, dan loopt je totale besparing op tot 255 euro.

Liever een korter abonnement?

Ga je liever voor een korter contract? Ook als je een abonnement voor één jaar afsluit, profiteer je van gratis tv. Je betaalt de eerste zes maanden niets voor televisie, wat je 75 euro bespaart. Bovendien hoef je ook bij deze abonnementsvorm geen installatie- en activatiekosten te betalen.

Ook korting op internet

De actie van Odido is extra interessant doordat je als nieuwe klant ook korting krijgt op je internetabonnement. Bij de meeste glasvezelabonnementen betaal je met een looptijd van twee jaar tijdelijk slechts 15 euro per maand. Bij een contract van één jaar is dat 26 euro per maand. Hieronder vind je de beschikbare glasvezelabonnementen en de bijbehorende actieprijzen.

Let op: de genoemde prijzen zijn tijdelijke actieprijzen. Na de kortingsperiode betaal je het reguliere maandbedrag. Controleer daarom vooraf goed wat het abonnement na afloop van de actie kost.

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Zo profiteer je van de actie

Wil je gebruikmaken van de aanbieding? Bekijk dan de beschikbare abonnementen op de website van Odido en kies de internetsnelheid die bij jouw situatie past. Houd er rekening mee dat de looptijd van je contract bepaalt hoelang je gratis televisie krijgt.

Vooral als je toch al van plan was om over te stappen naar een andere internetprovider, kan dit een interessant moment zijn. Je profiteert dan tijdelijk van lagere maandlasten én hoeft niet zelf voor de installatie te betalen.