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Odido maakt een populaire dienst flink goedkoper: dit verandert per direct
Jane van Brakel
2 oktober 2026, 15:00
2 min leestijd
Odido maakt een populaire dienst flink goedkoper: dit verandert per direct

Odido komt met een nieuwe optie binnen het tv-aanbod, waarmee klanten voortaan goedkoper uit kunnen zijn. De provider geeft je daarbij meer keuze in hoe je van het aanbod gebruikmaakt. Hieronder lees je wat er precies verandert.

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Odido komt met goedkopere versie van ESPN

Odido heeft een nieuwe optie toegevoegd aan het tv-aanbod. Met ESPN Basis kijk je voor 3,99 euro per maand naar alle vier de ESPN-kanalen. Daarmee biedt de provider een goedkopere manier om toegang te krijgen tot het volledige ESPN-aanbod op tv. In tegenstelling tot Ziggo laat Odido klanten zelf bepalen of ze maandelijks extra willen betalen voor ESPN.

Scoor ESPN flink goedkoper

Zo krijg je ESPN bijna gratis bij Odido (en dit krijg je nog meer)

Combineer je mobiele abonnement van Ben of Odido met internet of tv van Odido, dan profiteer je van Klantvoordeel. Je krijgt daarmee elke maand 5 euro korting op je internetkosten, waardoor je ESPN-abonnement van 3,99 euro per maand in feite bijna helemaal wordt gecompenseerd. Daarbovenop krijg je dubbele data en korting op je mobiele abonnement. Je kunt er ook voor kiezen om 2,50 euro van je Klantvoordeel in te leveren voor gratis Videoland Basis.

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Lees verder na de advertentie.

ESPN kijken wordt goedkoper bij Odido

Odido heeft het aanbod rond ESPN uitgebreid met een nieuwe abonnementsvorm. ESPN Basis kost slechts 3,99 euro per maand en geeft toegang tot ESPN 1, 2, 3 en 4 op de tv. Je hoeft daarvoor dus niet langer het uitgebreidere ESPN Compleet-abonnement af te sluiten. Het verschil zit vooral in de extra functies. Met ESPN Basis kun je de vier ESPN-kanalen gewoon live op je televisie bekijken, maar functies als onderweg kijken, opnemen en terugkijken zijn niet inbegrepen.

Wie die functies wel wil gebruiken, kan nog altijd kiezen voor ESPN Compleet. Dat abonnement kost wel 12,50 euro per maand, maar biedt naast de vier ESPN-kanalen ook ESPN Watch en de mogelijkheid om onderweg te kijken, programma’s op te nemen en terug te kijken.

Bekijk het totaalaanbod

Dit krijg je voor 3,99 euro per maand bij Odido

Met ESPN Basis krijg je toegang tot de vier ESPN-kanalen. Daarmee kun je onder meer live wedstrijden uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Vrouwen Eredivisie en KNVB Beker bekijken. Ook verschillende programma’s, documentaires en Club TV zijn beschikbaar. Daarnaast zendt ESPN via de vier kanalen ook internationale sporten uit, waaronder NBA, NFL, MLB en NHL. Het nieuwe abonnement is daarmee dus niet alleen gericht op Nederlands voetbal.

ESPN Basis is beschikbaar via de tv-ontvanger en smart-tv. ESPN 1 blijft ondertussen onderdeel van het standaard TV Basis-pakket van Odido. Daar hoef je dus geen extra abonnement voor af te sluiten. Hieronder zetten we de verschillen overzichtelijk voor je op een rij.

VoordelenESPN BasisESPN Compleet
ESPN 1, 2, 3 en 4JaJa
Live kijken op tvJaJa
Onderweg kijkenNeeJa
OpnemenNeeJa
TerugkijkenNeeJa
ESPN WatchNeeJa
Prijs3,99 euro p/m12,50 euro p/m
Bekijk het totaalaanbod bij Odido

Liever zelf prijzen vergelijken

Wil je liever zelf de prijzen van verschillende internet- en tv-abonnementen vergelijken? Dat kan eenvoudig via een van de onderstaande artikelen, waarin we de verschillende opties voor je op een rij hebben gezet.

Vergelijk alle internet en tv-providers

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Dit is de beste internet en tv-provider

Dit is de beste internet en tv-provider

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