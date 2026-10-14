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Vodafone komt met handige nieuwe functie – en daar profiteer je direct van
Jane van Brakel
14 oktober 2026, 16:30
2 min leestijd
Vodafone komt met handige nieuwe functie – en daar profiteer je direct van

Heb je mobiele data over aan het einde van de maand? Dan heeft Vodafone goed nieuws. De provider introduceert een handige functie waarmee je jouw data kunt delen met vrienden, familie of collega’s. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Vodafone introduceert nieuwe functie waarmee je gratis data deelt met anderen

Heb je zelf meer mobiele data dan je nodig hebt, terwijl iemand anders juist regelmatig zonder internet komt te zitten? Vodafone heeft daar iets op bedacht. Met de nieuwe functie DataDelen geef je eenvoudig een deel van je databundel aan familie, vrienden of collega’s. En het mooie is dat zij daarvoor niet op hetzelfde adres hoeven te wonen. Combineer je Vodafone bovendien met Ziggo, dan profiteer je ook van Klantvoordeel. Zo haal je nog meer uit je abonnement.

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Zo werkt DataDelen bij Vodafone

Vodafone maakt het met DataDelen mogelijk om ongebruikte mobiele data met andere klanten van de provider te delen. De functie is beschikbaar bij de abonnementen Unlimited Plus en Unlimited Max. Daarmee krijg je iedere maand een extra hoeveelheid data die je aan anderen kunt geven.

Met Unlimited Plus kun je maandelijks 50 GB delen. Heb je Unlimited Max, dan loopt dat op tot maar liefst 100 GB. Zakelijke klanten kunnen met hun Unlimited-abonnement zelfs tot 150 GB delen.

Het werkt bovendien heel eenvoudig. Je opent de Vodafone & Ziggo-app, voert het telefoonnummer in van degene die je wilt helpen en kiest hoeveel data je deelt. De ontvanger krijgt vervolgens een sms en kan de extra gigabytes direct gebruiken.

Je bepaalt zelf met wie je de data deelt. Dat kan bijvoorbeeld je kind zijn dat onderweg graag video’s kijkt, een vriend die tijdelijk meer internet nodig heeft of een collega die veel buiten de deur werkt. In totaal kun je met maximaal tien andere Vodafone-klanten data delen.

Lees hier meer over DataDelen

Niet iedereen kan data ontvangen

Er zijn wel een paar voorwaarden. De ontvanger moet een Vodafone-abonnement hebben waarmee mobiel internet mogelijk is. Klanten met een Unlimited-abonnement kunnen geen gedeelde data ontvangen. Ook prepaidklanten en abonnementen zonder databundel, zoals Kids & Teens 0 GB, zijn uitgesloten.

Daarnaast is het goed om te weten dat de gedeelde data maar tot het einde van de kalendermaand geldig is. Het is dus handig om vooraf te bedenken hoeveel gigabytes iemand daadwerkelijk nodig heeft.

Meer halen uit je Vodafone-abonnement

Met DataDelen biedt Vodafone extra mogelijkheden voor klanten met een Unlimited-abonnement. Je kunt zelf onbeperkt internetten in Nederland én een deel van je data delen met anderen die wat extra gigabytes kunnen gebruiken. Handig als bijvoorbeeld een vriend of familielid regelmatig door zijn databundel heen is.

De functie is inbegrepen bij Unlimited Plus en Unlimited Max. Je hoeft er dus geen afzonderlijke bundel voor af te sluiten. Wil je weten welk abonnement het beste bij je past? Bekijk dan de mogelijkheden bij Vodafone en vergelijk de maandelijkse kosten en voorwaarden voordat je een keuze maakt.

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