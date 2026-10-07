Waarom dit hét moment is om de PlayStation 5 (helemaal gratis) te halen

Als GTA 6 straks verschijnt, wil je natuurlijk wel een geschikte console hebben om de game te spelen. Heb je nog geen PS5? Dan heeft KPN momenteel een interessante actie: bij een nieuw internetabonnement krijg je een PS5 Slim Digital Edition cadeau.

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GTA 6 komt eraan: scoor nu gratis een PS5 bij KPN

GTA 6 komt steeds dichterbij en daarmee wordt één ding duidelijk: wie de nieuwe game van Rockstar straks wil spelen, heeft een PlayStation 5 of Xbox Series X of S nodig. Heb je nog geen geschikte console in huis? Dan is dit misschien hét moment om er eentje te regelen. KPN geeft momenteel namelijk een PlayStation 5 Slim Digital Edition cadeau bij een nieuw 2-jarig internetabonnement. Hieronder vertellen we je er meer over.

Zo profiteer je elke maand van extra korting op je internet- en tv-abonnement

Ben je al klant bij KPN? Dan kan de deal nog interessanter worden. Met KPN Combivoordeel krijg je extra voordeel wanneer je meerdere KPN-diensten combineert, bijvoorbeeld internet en mobiel. Denk aan extra data, korting of andere voordelen. Zo kun je niet alleen profiteren van de PS5-actie, maar ook van extra voordeel op je KPN-abonnementen.

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GTA 6 speel je straks gewoon digitaal

De release van Grand Theft Auto VI komt nu echt in zicht. Rockstar heeft de release gepland voor 19 november 2026 en de game verschijnt onder meer voor de PlayStation 5. Opvallend is dat zelfs de fysieke versie van GTA 6 geen traditionele game-disc bevat. Wie de fysieke versie koopt, krijgt een doos met daarin een downloadcode waarmee je de game digitaal kunt binnenhalen.

Dat maakt de PlayStation 5 Digital Edition een interessante keuze voor iedereen die speciaal voor GTA 6 een nieuwe console nodig heeft. Je hebt immers geen discdrive nodig om de game te spelen. Je koopt GTA 6 digitaal via de PlayStation Store en kunt vervolgens direct op je PS5 aan de slag. En daar wordt de huidige actie van KPN ineens een stuk interessanter. Hieronder hebben we de shops voor je op een rijtje gezet waar je de game vast kunt pre-orderen.

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Heb je al een spelcomputer onder je televisie staan of speel je liever al je games op je tablet en computer? Dan kun je het welkomstcadeau ook gewoon overslaan. In plaats daarvan kies je voor een flinke maandelijkse korting: je betaalt het eerste jaar van je tweejarige contract slechts 35 euro per maand voor je internet.