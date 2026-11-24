Wil je meer uit je zonnepanelen halen en besparen op je energierekening? Dan heeft Zendure tijdens Black Friday een aantal interessante aanbiedingen. Je scoort verschillende slimme thuisbatterijen nu met flinke korting én krijgt leuke extra’s cadeau!

Black Friday bij Zendure: deze slimme thuisbatterijen scoor je nu extra voordelig

Black Friday is een goed moment om naar een thuisbatterij te kijken. Zendure heeft namelijk verschillende SolarFlow-systemen flink in prijs verlaagd. Zo profiteer je van kortingen tot maar liefst 51 procent (met onze exclusieve kortingscode: KQ135). We zetten de interessantste aanbiedingen voor je op een rij.

Zendure-thuisbatterijen flink afgeprijsd tijdens Black Friday

Zeker wanneer je zonnepanelen hebt, kan het slim zijn om opgewekte stroom niet direct terug te leveren aan het elektriciteitsnet, maar deze zelf op te slaan. Die energie gebruik je vervolgens op een later moment, bijvoorbeeld wanneer de zon niet meer schijnt en je elektriciteit nodig hebt.

Zendure is een van de merken die zich hierin heeft gespecialiseerd. Met de SolarFlow-serie biedt het merk verschillende oplossingen voor energieopslag. Of je nu al zonnepanelen op je dak hebt liggen of juist een compleet systeem zoekt: er is voor verschillende huishoudens een passende thuisbatterij.

Tijdens Black Friday profiteer je tijdelijk van flinke kortingen in de webshop van Zendure. De actie loopt van 2 november tot en met 7 december 2026. Vooral de SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro en SolarFlow 4000 Mix AC+ zijn interessant. Hieronder vertellen we je wat deze modellen te bieden hebben. Met onze kortingscode KQ135 krijg je maar liefst 8 procent extra voordeel bovenop de huidige acties.

Zendure SolarFlow 2400 AC+: van 1289 voor 781 euro

Heb je al zonnepanelen op je dak liggen en wil je daar meer uit halen? Dan is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ een interessante keuze. Dit systeem is namelijk speciaal bedoeld voor huishoudens die hun bestaande zonnepaneleninstallatie willen uitbreiden met een thuisbatterij.

Het grote voordeel is dat je het systeem relatief eenvoudig aan je huidige installatie kunt toevoegen. Je hoeft dus niet direct je complete zonnepaneleninstallatie te vervangen. De SolarFlow 2400 AC+ beschikt over een geïntegreerde AC-omvormer van 2400 watt en heeft een basisopslagcapaciteit van 2,4 kWh. Heb je op een later moment behoefte aan meer opslagruimte? Dan kun je het systeem uitbreiden met extra batterijen.

Deze slimme thuisbatterij van Zendure is nu honderden euro’s goedkoper

De thuisbatterij helpt je om overtollige zonnestroom op te slaan, zodat je die later zelf kunt gebruiken. Ook is het mogelijk om slim in te spelen op dynamische energietarieven. Zo kun je bijvoorbeeld energie opslaan wanneer de stroom goedkoop is en gebruiken wanneer de tarieven hoger liggen.

Normaal gesproken betaal je voor de Zendure SolarFlow 2400 AC+ 1289 euro. Tijdens Black Friday is de prijs verlaagd naar 849 euro. Dat is een voordeel van 440 euro, oftewel ruim 34 procent korting. Gebruik je onze kortingscode KQ135 dan krijg je nog eens 68 euro extra voordeel. Bovendien krijg je tijdelijk een gratis P1-cadeaupakket ter waarde van 99,99 euro.

Zendure SolarFlow 2400 Pro: complete oplossing met zonnepanelen

Wil je liever een compleet systeem waarmee je direct aan de slag kunt? Dan is de Zendure SolarFlow 2400 Pro het bekijken waard. Dit model is vooral interessant wanneer je ook zonnepanelen wilt toevoegen en niet alleen op zoek bent naar extra opslagcapaciteit voor een bestaande installatie.

De SolarFlow 2400 Pro combineert energieopslag met een directe aansluiting voor zonnepanelen. Het systeem beschikt over vier MPPT-ingangen, met ruimte voor een gezamenlijk zonnepaneelvermogen tot 3000 watt. Daardoor kun je verschillende zonnepanelen aansluiten en de opgewekte energie efficiënt opslaan. De thuisbatterij heeft 2,4 kWh opslag en is uitbreidbaar tot 16,8 kWh.

Bespaar nu 906 euro op de SolarFlow 2400 Pro

Ook op het gebied van slim energiebeheer heeft dit model het nodige te bieden. Zo kun je het energieverbruik automatisch laten afstemmen op de beschikbare zonnestroom en energietarieven. Daarnaast beschikt de Zendure SolarFlow 2400 Pro over een noodstroomfunctie, zodat je bij een stroomstoring bepaalde apparaten van elektriciteit kunt blijven voorzien.

Tijdens Black Friday scoor je de Zendure SolarFlow 2400 Pro met vier bifaciale zonnepanelen van 515 watt voor slechts 1333 euro. Normaal gesproken betaal je 2239 euro voor deze complete set, waardoor je nu maar liefst 906 euro bespaart. Bovendien krijg je gratis grondsteunen voor de zonnepanelen cadeau. Volgens Zendure kun je met deze combinatie tot wel 1273 euro per jaar besparen op je energiekosten.

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+: krachtige thuisbatterij met extra cadeaus

Heb je een huishouden dat relatief veel stroom verbruikt en zoek je een krachtigere oplossing voor energieopslag? Dan is de Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ een interessante optie. Deze thuisbatterij heeft staand 8 kWh aan capaciteit en is uitbreidbaar tot 50 kWh.

De SolarFlow 4000 Mix AC+ is vooral interessant wanneer je veel elektriciteit verbruikt, bijvoorbeeld door een warmtepomp of andere elektrische apparaten. Ook als je zoveel mogelijk van je zelfopgewekte zonnestroom wilt gebruiken, is dit systeem het overwegen waard. Dankzij de mogelijkheden voor energieopslag kun je opgewekte stroom bewaren voor momenten waarop je die juist nodig hebt.

Zendure geeft 200 euro korting én drie exclusieve extra’s

Tijdens Black Friday profiteer je ook op de Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ van een aantrekkelijke aanbieding. Normaal gesproken betaal je 2599 euro voor dit systeem, maar tijdelijk is de prijs verlaagd naar 2399 euro. Daarmee bespaar je direct 200 euro. Gebruik je onze kortingscode dan wordt de prijs 2207 euro.

Daar blijft het niet bij, want Zendure geeft je ook een aantal handige extra’s cadeau. Zo ontvang je een gratis P1-meter ter waarde van 99,99 euro, waarmee je inzicht krijgt in het stroomverbruik van je woning. Ook is er een uitgebreide verzendbescherming ter waarde van 62,82 euro.

Profiteer tijdelijk van de Black Friday-aanbiedingen van Zendure

Of je nu al zonnepanelen hebt of juist een compleet systeem zoekt: met de Black Friday-aanbiedingen van Zendure kun je flink besparen op een nieuwe thuisbatterij. Vooral de SolarFlow 2400 AC+ is interessant als uitbreiding van een bestaande installatie. De SolarFlow 2400 Pro is juist een goede optie wanneer je een compleet systeem met zonnepanelen wilt aanschaffen.

Zendure biedt ook extra voordeel als je meerdere producten aanschaft. Bij aankoop van twee deelnemende apparaten krijg je namelijk een eenfasige PowerHub cadeau. Koop je drie deelnemende apparaten, dan ontvang je zelfs een driefasige PowerHub.

De aanbiedingen lopen nog tot en met 7 december 2026. Wil je profiteren van de kortingen en de tijdelijke cadeaus? Bekijk dan alle Black Friday-deals in de officiële webshop van Zendure.