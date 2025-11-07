Dit gebeurde er met de prijzen van de iPhone 17 en meer tijdens Black Friday 2025

Black Friday komt eraan en dat betekent flinke kortingen op diverse Apple-producten. Maar welke producten zakken echt in prijs? Lees snel verder, want wij houden de prijzen van diverse Apple-producten nauwlettend voor je bij!

Zo scoor je de beste Apple-deals tijdens Black Friday

Black Friday is hét perfecte moment voor Apple-fans om hun favoriete gadgets met mooie kortingen te scoren. Of je nu een nieuwe iPhone, Apple Watch, AirPods of iPad wil aanschaffen: tijdens deze dagen wisselen prijzen snel en liggen de beste deals voor het oprapen. Maar welke Apple-producten gaan echt in prijs omlaag, en welke blijven juist hetzelfde?

In dit artikel houden we diverse populaire Apple-producten scherp in de gaten gedurende Black Friday 2025. We volgen nauwkeurig hoe de prijzen zich ontwikkelen en werken dit artikel regelmatig bij. Zo weet jij precies wanneer het beste moment is om toe te slaan! Op de hoogte blijven van alle aanbiedingen rondom Black Friday? Bekijk dan onze overzichtspagina hieronder.

1. iPhone 17 (Pro): adviesprijs vanaf 969 euro

De iPhone 17 en iPhone 17 Pro zijn veel sneller dankzij de nieuwe A19-chip en gaan langer mee op een batterijlading. De handige Capture Button maakt het makkelijker om foto’s en video’s te maken.

Het ontwerp is nog steeds strak en herkenbaar, met een helder 6,3‑inch Super Retina XDR OLED‑scherm dat soepel loopt door ProMotion tot 120 Hz. De buitenkant is gemaakt van stevig aluminium met Ceramic Shield 2-glas, dat drie keer beter tegen krassen kan dan gewone glassoorten.

De adviesprijs start bij 969 euro voor de iPhone 17 (256GB) en 1329 euro voor de iPhone 17 Pro (256GB). De prijzen zijn inmiddels al gezakt, zo haal je de iPhone 17 nu al in huis vanaf 961 euro en de iPhone 17 Pro vanaf 1288 euro.

2. iPhone 16 (Pro): adviesprijs vanaf 869 euro

Beide modellen draaien op de geavanceerde A18‑ en A18 Pro‑chips, die zorgen voor razendsnelle prestaties en een verbeterde batterijduur. Een opvallende vernieuwing is de nieuwe Capture Button, waarmee je foto’s en video’s nog makkelijker kunt vastleggen.

Het design blijft strak en herkenbaar, met hoogwaardige materialen en helder OLED‑display. De adviesprijs start bij ongeveer 869 euro voor de iPhone 16 (128GB) en 1229 euro voor de iPhone 16 Pro (128GB). Momenteel liggen de prijzen vaak onder die bedragen, rond de 689 euro voor de standaardversie en ongeveer 1169 euro voor de Pro.

3. Apple Watch Series 10: adviesprijs vanaf 449 euro

De Apple Watch Series 10 valt direct op door het grotere en helderdere scherm, waarmee je meldingen, apps en trainingen nog beter kunt aflezen. Daarnaast heeft Apple de sensoren verder verfijnd, waardoor metingen zoals hartslag, zuurstofgehalte en slaapregistratie nog nauwkeuriger zijn.

Het resultaat is een stijlvolle en veelzijdige smartwatch die ideaal is voor dagelijks gebruik én sportieve activiteiten. De adviesprijs voor het basismodel met GPS begint vanaf 449 euro, terwijl veel webwinkels de smartwatch momenteel al aanbieden vanaf ongeveer 369 euro.

4. AirPods Pro 2: adviesprijs van 279 euro

De AirPods Pro 2 zijn een van de beste draadloze oordopjes die je nu kunt kopen. Ze hebben een sterke ruisonderdrukking die omgevingsgeluid weghaalt en zorgen voor helder en evenwichtig geluid.

Doordat ze nu met een USB-C-kabel kunnen worden opgeladen, zijn ze ook makkelijker en sneller op te laden. Daardoor zijn ze ideaal voor dagelijks gebruik, werk en onderweg. Apple vroeg er 279 euro voor, maar bij veel winkels liggen de prijzen inmiddels tussen de 210 euro en 230 euro.

5. iPad Air 2025 en iPad 2025: adviesprijs vanaf 389 euro

De iPad Air 2025 en iPad 2025 vormen samen een sterke line-up voor iedereen die op zoek is naar een krachtige en veelzijdige tablet. De iPad Air 2025 draait op Apple’s snelle M3-chip en is daardoor uitstekend geschikt voor multitasking, creatieve apps en veeleisende taken. Met zijn slanke design, ondersteuning voor het Magic Keyboard en het heldere display is dit model een favoriet onder professionals en studenten. De adviesprijs start bij 669 euro voor het 64GB-model in 11-inch, maar je haalt hem nu al in huis vanaf ongeveer 589 euro.

De iPad 2025 is een aantrekkelijker geprijsde optie met een 11‑inch scherm, moderne USB‑C‑poort en de betrouwbare A15‑chip. Hij biedt ruim voldoende kracht voor alledaags gebruik, studeren en entertainment. De adviesprijs begint bij 389 euro, terwijl veel winkels hem nu al aanbieden vanaf circa 365 euro.

6. MacBook Air M4: adviesprijs vanaf 1099 euro

De MacBook Air met M4‑chip is Apple’s nieuwste generatie ultradunne laptop en combineert kracht met draagbaarheid. Dankzij de efficiënte M4‑chip werkt hij razendsnel en blijft hij opvallend stil, zelfs bij intensief gebruik. De lange batterijduur maakt hem ideaal voor studie, werk en onderweg.

Met zijn elegante design en scherpe Retina‑display is dit een laptop die zowel functioneel als stijlvol is. De adviesprijs van het basismodel met 256GB opslag ligt op 1099 euro, maar veel winkels bieden hem momenteel aan vanaf ongeveer 989 euro. Naar verwachting volgen rond Black Friday extra interessante kortingen, wat een uitstekend moment kan zijn om toe te slaan.

Zo veranderden de prijzen van deze producten



Product Week 1:

27-31 okt Week 2:

3-7 nov Week 3: 10-14 nov Week 4: 17-21 nov Black Friday Week (24 – 28 nov) Laagste prijs tot nu toe iPhone 17 (256 GB) vanaf €969 vanaf €969 €___ €___ €___ €___ iPhone 17 Pro

(256 GB) vanaf €1299 vanaf €1295 €___ €___ €___ €___ iPhone 16 (128 GB) vanaf €703 vanaf €694 €___ €___ €___ €___ iPhone 16 Pro (256 GB) vanaf €1151,99 vanaf €1049 €___ €___ €___ €___ Apple Watch Series 10 vanaf €349 vanaf €347 €___ €___ €___ €___ AirPods Pro (2e gen) €199 €199 €___ €___ €___ €___ iPad Air 2025 (M3) vanaf €579 vanaf €578 €___ €___ €___ €___ iPad 2025 vanaf €348 vanaf €347,99 €___ €___ €___ €___ MacBook Air M4 (13”) vanaf €948,99 vanaf €948,99 €___ €___ €___ €___

Op de hoogte blijven van alle Black Friday aanbiedingen?

