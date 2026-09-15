iPhone 18 Pro is duurder geworden maar de iPhone 17 Pro juist flink goedkoper

De iPhone 18 Pro is inmiddels verschenen, en daardoor wordt de iPhone 17 Pro steeds interessanter. Het toestel is flink in prijs gedaald en er zijn verschillende aantrekkelijke deals te vinden. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

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Waarom je nú een iPhone 17 Pro wil kopen

De iPhone 18 Pro is inmiddels verschenen, maar daar hangt wel een flink hoger prijskaartje aan. Heb je juist de iPhone 17 Pro op het oog? Dan is er goed nieuws: nu Apple de opvolger heeft gepresenteerd, bouwen winkels en providers hun voorraad van het huidige Pro-model af. Daardoor is de iPhone 17 Pro nu een stuk goedkoper en interessanter dan voorheen. Hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

iPhone 17 Pro via een provider: al vanaf 1005 euro

Bij KPN scoor je de iPhone 17 Pro in combinatie met een abonnement vanaf 1032 euro. Ook bij Vodafone profiteer je van voordeel en haal je het toestel in huis vanaf 1056 euro. Kies je voor Odido, dan betaal je momenteel de laagste toestelkosten en heb je de iPhone 17 Pro al in huis vanaf 1005 euro.

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Los toestel of met onbeperkt abonnement: al vanaf 793 euro

Apple bracht de iPhone 17 Pro in september 2025 op de markt met een adviesprijs van 1329 euro voor het 256GB-model. Inmiddels is de prijs flink gezakt en kun je het toestel bij verschillende Nederlandse winkels flink goedkoper vinden. Zo betaal je bij Bol momenteel 1135 euro voor de iPhone 17 Pro met 256 GB opslag. Dat betekent een voordeel van maar liefst 194 euro ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs.

Wil je nog meer besparen? Dan kan het interessant zijn om de iPhone 17 Pro te combineren met een onbeperkt mobiel abonnement. Zeker wanneer je veel data gebruikt, kan zo’n combinatie voordelig uitpakken. De scherpste deal vind je momenteel bij Odido via Belsimpel. Daar kun je de iPhone 17 Pro in combinatie met een onbeperkt abonnement vanaf 793 euro aanschaffen. Daarmee loopt je voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs op tot maar liefst 536 euro.

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De iPhone 17 Pro in het kort

De iPhone 17 Pro is een van de krachtigste iPhones van Apple. Het toestel heeft een 6,3-inch OLED-scherm waarop beelden en kleuren er helder en scherp uitzien. Dankzij de 120Hz-verversingssnelheid voelt scrollen door apps en websites extra soepel aan. De iPhone draait op de snelle A19 Pro-chip, waardoor apps snel openen en ook zware games en andere taken zonder problemen werken. De aluminium behuizing en het Ceramic Shield 2-scherm zorgen daarnaast voor extra stevigheid.

Ook voor foto’s en video’s is de iPhone 17 Pro een sterke keuze. Aan de achterkant zitten drie camera’s van 48 megapixel waarmee je gewone foto’s, groothoekfoto’s en ingezoomde foto’s kunt maken. De telelens maakt tot 8x zoom met optische kwaliteit mogelijk, waardoor je ook van verder weg duidelijke foto’s kunt maken. Aan de voorkant zit een 18-megapixelcamera die automatisch kan helpen om je goed in beeld te houden tijdens foto’s en videogesprekken. De batterij gaat volgens Apple tot 31 uur mee bij het afspelen van video.