Zo werkt end-to-end encryptie in WhatsApp

WhatsApp Messenger Gratis Onze score 9

Je WhatsApp gesprekken worden beveiligd door ‘end-to-end encryptie’. Maar wat betekent dit precies? We leggen het je uit.



End-to-end encryptie zorgt ervoor dat alleen jij en de persoon met wie je communiceert het gesprek kan lezen of luisteren. Het gesprek is als het ware versleuteld, en dat wordt ook wel ‘encryptie’ genoemd.

Encryptie

Encryptie is een vorm van cryptografie. Met cryptografie wordt een boodschap versleuteld of verhuld door middel van een code. Er wordt dan een basistekst (plaintext) omgezet in een versleutelde tekst (ciphertext) met behulp van een wiskundige formule of algoritme. Deze formule heet een ‘cipher’ en is een soort geheimschrift.

Zo’n geheimschrift is niet nieuw en werd al tijdens de Romeinse tijd gebruikt. Maar dit geheimschrift is een stuk moeilijker te kraken. Het algoritme is expres enorm complex gemaakt, zodat een computer niet in korte tijd alle mogelijkheden kan uitproberen om de code te kraken. Om dat voor elkaar te krijgen rekenen computers een hele lange reeks van tekens uit met behulp van een cipher. Zo’n reeks, of sleutel, is een wachtwoord waardoor je berichten onleesbaar worden als je het wachtwoord niet hebt.

Symmetrische en asymmetrische versleuteling

Er bestaat een symmetrische en een asymmetrische vorm van versleuteling. De symmetrische versleuteling werkt met één sleutel, de asymmetrische versleuteling werkt met twee sleutels. De symmetrische versleuteling wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de Cloud. Maar het grote nadeel hierbij is dat iedereen die dezelfde sleutel in handen krijgt toegang heeft tot je data.

Daarom heeft WhatsApp asymmetrische versleuteling. Bij asymmetrische versleuteling zijn er twee sleutels nodig om de code te kraken. Jij en de persoon die je een berichtje stuurt hebben allebei een aparte unieke sleutel van dat specifieke bericht. Zo kan verder niemand het berichtje ontcijferen.

End-to-end encryptie

Met end-to-end encryptie worden je berichten zelfs nog een stukje beter vergrendeld. is het zo dat een bericht vanaf het moment dat jij het bericht stuurt tot aan het moment dat de ontvanger het bericht ontvangt versleuteld is. Het bericht komt dus wel langs servers van het bedrijf, maar is voor niemand anders leesbaar, behalve dus voor jou zelf en de ontvanger.

Controle

Wil je zelf controleren of je berichten wel voorzien zijn van end-to-end encryptie? Dat is mogelijk door de volgende stappen uit te voeren:

1. Open een WhatsApp-gesprek.

2. Tik op de naam van je contact om het scherm met contactinformatie te openen.

3. Tik op ‘versleuteling’ om de QR-code en 60-cijferige code te zien.

4. Als jouw contact in de buurt is en deze QR-code scant en het is inderdaad hetzelfde, krijg je een groen vinkje te zien. Nu weet je zeker dat niemand jullie berichten of oproepen kan onderscheppen.

Als je contact niet in de buurt is maar je het toch wil checken, kun je je contact ook de 60-cijferige code toesturen. Je contact kan deze code vergelijken door de eerste 3 stappen ook te doorlopen. Als het dezelfde is, is jullie gesprek versleuteld.

Lees het laatste nieuws over Whatsapp