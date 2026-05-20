Grote WhatsApp-update is nu beschikbaar – mét een nieuw design

Downloaden maar! Er is een grote update voor WhatsApp beschikbaar, waarmee de berichtendienst een nieuw design krijgt. Zo ziet dat eruit!

Er is een grote update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe softwareversie voert WhatsApp grote veranderingen door, want de berichtendienst komt met een aangepast design. Het was al langer duidelijk dat WhatsApp werkte aan een nieuw ontwerp, dat nu eindelijk beschikbaar is voor alle gebruikers. Bij de nieuwe interface introduceert WhatsApp Liquid Glass, waardoor de applicatie beter aansluit bij het ontwerp van iOS 26.

In de testversie van WhatsApp was Liquid Glass al langer beschikbaar. De berichtendienst heeft het aangepaste ontwerp lang getest, maar nu kunnen alle gebruikers aan de slag met het nieuwe design in WhatsApp. Ben je benieuwd hoe Liquid Glass in WhatsApp eruitziet? Zorg er dan voor dat je de applicatie bijwerkt naar versie 26.19.77, het nieuwe ontwerp verschijnt vervolgens vanzelf in WhatsApp.

Heb je de nieuwste softwareversie van WhatsApp geïnstalleerd in de App Store? Dan wordt Liquid Glass vanzelf toegevoegd aan de applicatie. Het nieuwe ontwerp is vooral zichtbaar bij de menubalk onderin WhatsApp. Waar dit eerst een witte balk was, heeft WhatsApp deze bij het nieuwe design vervangen voor een doorzichtig menu. De slider bij de menubalk heeft het glazen effect dat we kennen van Liquid Glass in iOS 26.

Beweeg je de slider over de menubalk? Dan verschijnt het transparante effect bij letters en symbolen. Verder is het nieuwe design in WhatsApp terug te zien in de bovenste menubalk van de applicatie. Boven gesprekken hebben de knoppen een transparant ontwerp gekregen. Hetzelfde geldt voor de knoppen boven de mediabibliotheek, ook die hebben een glazen design gekregen in WhatsApp. Open je een gesprek? Of ga je juist weer terug naar de lijst met alle chats? Dan zie je een overgang met een transparante animatie.

Het gaat om een grote update voor WhatsApp, want het komt zelden voor dat de berichtendienst een nieuwe interface krijgt. Met de introductie van Liquid Glass wordt het design van WhatsApp voor het eerst in lange tijd aangepast. Dat werd ook wel tijd, want het is bijna een jaar geleden dat Apple iOS 26 met Liquid Glass onthulde. Inmiddels hebben veel andere applicaties op de iPhone en iPad dit transparante ontwerp overgenomen.

Zie jij het nieuwe design van WhatsApp nog niet? Dan moet je nog even geduld hebben, want Liquid Glass wordt geleidelijk uitgerold voor alle gebruikers van WhatsApp. Het kan nog een aantal dagen duren, voordat iedereen het nieuwe ontwerp in de berichtendienst ziet.