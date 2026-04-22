WhatsApp Plus komt er nu écht: zo duur is het maandelijkse abonnement

WhatsApp is begonnen met het testen van een nieuw abonnement, waarvoor je maandelijks een bedrag moet betalen. Zo duur is WhatsApp Plus!

WhatsApp Plus

Er komt een betaald abonnement voor WhatsApp aan! Het was al langer duidelijk dat WhatsApp werkt aan een nieuw abonnement, waarmee gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot meer functies van de berichtendienst. Dat betaalde abonnement wordt nu uitgerold, waardoor de eerste gebruikers kunnen betalen voor de extra functies. De betaalde dienst is aangekondigd als WhatsApp Plus.

WhatsApp heeft bevestigd dat het abonnement geldt als aanvulling op de bestaande functies in de applicatie. Je hoeft dus geen betaald abonnement te nemen om toegang te houden tot de berichtendienst. In plaats daarvan kun je WhatsApp Plus afsluiten om meer mogelijkheden te krijgen in de applicatie. Je betaalt daarvoor maandelijks 2,49 euro. Voor die prijs krijg je er een aantal exclusieve functies bij in WhatsApp.

Meer functies

Gebruikers met een abonnement op WhatsApp Plus krijgen toegang tot meer features. Dit zijn meer stickers, die uitgebreider zijn dan de bestaande plaatjes in WhatsApp. Ze hebben speciale effecten en zijn zichtbaar voor alle gebruikers in WhatsApp. Alleen abonnees kunnen deze stickers sturen, maar ook ontvangers zonder WhatsApp Plus kunnen ze ontvangen. Verder kunnen gebruikers met een betaald abonnement de themakleur in WhatsApp aanpassen, waarbij ze kunnen kiezen uit achttien kleuren.

Daarnaast kun je met WhatsApp ook het symbool van de applicatie aanpassen. Deze is nu nog standaard groen, maar je kunt met een betaald abonnement voor een ander ontwerp kiezen. Andere functies van WhatsApp Plus zijn het vastpinnen van maar liefst twintig chats in je lijst met gesprekken, een reeks premium beltonen en het bewerken van de instellingen bij meerdere chats tegelijk. Zo kun je voor meerdere gesprekken de beltoon en het chatthema in één keer veranderen.

Abonnement beperkt beschikbaar

Het nieuwe abonnement van WhatsApp is nu beschikbaar voor de eerste gebruikers. WhatsApp Plus is beperkt uitgerold in de nieuwste versie voor Android-toestellen. Op de iPhone is de nieuwe dienst nog niet te gebruiken. Het komt vaker voor dat nieuwe functies van WhatsApp eerst aan de Android-versie worden toegevoegd. De uitvoering van WhatsApp op de iPhone volgt doorgaans enkele weken tot maanden, dus het betaalde abonnement laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.

Ben je niet overtuigd door de exclusieve functies van WhatsApp Plus? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt WhatsApp zonder kosten gebruiken. WhatsApp Plus wordt een optioneel abonnement, waardoor gebruikers zelf kunnen kiezen of ze willen betalen voor de berichtendienst. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de gratis versie wordt voorzien van advertenties, maar daar kan later verandering in komen.