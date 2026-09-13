Schrik niet: WhatsApp ziet er binnenkort wéér anders uit

WhatsApp heeft een update uitgebracht, waarmee het ontwerp van de berichtendienst wéér wordt aangepast. Zo ziet dat eruit!

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Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! Het gaat om een opvallende update, want het ontwerp van de berichtendienst wordt opnieuw aangepast. Het is de tweede keer in korte tijd dat WhatsApp een aangepast ontwerp introduceert in de applicatie. Tekst- en spraakberichten hebben sinds kort een ander design met afgeronde hoeken en meer witruimte om tekst. Berichten met foto’s en video’s hebben een soortgelijk ontwerp, waarbij WhatsApp afscheid heeft genomen van de groene randen.

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In versie 26.35.74 heeft WhatsApp het design opnieuw veranderd. Het gaat om een langverwachte verandering, want Liquid Glass komt naar meer plekken in de berichtendienst. Apple introduceerde Liquid Glass in iOS 26, waardoor veel meer elementen op je iPhone van glas lijken en een transparante weergave hebben. Veel applicaties hebben Liquid Glass sindsdien overgenomen, maar bij WhatsApp miste de nieuwe interface nog. Daar komt met de nieuwste update voor WhatsApp verandering in.

Liquid Glass in WhatsApp

Het is niet voor het eerst dat Liquid Glass naar WhatsApp komt. De berichtendienst introduceerde het glazen ontwerp de afgelopen maanden al bij een aantal onderdelen. Zo is de menubalk onder het overzicht met alle gesprekken al eerder voorzien van Liquid Glass. Het glazen design komt nu naar veel meer onderdelen, waardoor WhatsApp er opnieuw anders uitziet. Liquid Glass is nu terug te zien bij vrijwel alle menu’s in WhatsApp.

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In de nieuwe interface is de navigatiebalk boven alle gesprekken voor het eerst transparanter. Hetzelfde geldt voor het menu met snelle reacties op berichten. Houd je een bericht in WhatsApp ingedrukt? Dan verschijnt er een vernieuwd menu met meer transparante elementen. Alle menu’s zijn ook voorzien van een doorzichtige slider, die verschijnt als je over een menubalk veegt. Beweeg je de slider over de menubalk? Dan verschijnt het transparante effect bij letters en symbolen. Zo ziet dat eruit:

WhatsApp in iOS 27

Liquid Glass in WhatsApp komt voor het eerst beschikbaar voor vrijwel alle gebruikers. WhatsApp is daarmee net op tijd voor de release van iOS 27, want de grootste iPhone-update van het jaar verschijnt op maandag 14 september. Liquid Glass keert ook in iOS 27 terug naar de iPhone, maar Apple voert wel een aantal wijzigingen door. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om de transparantie van Liquid Glass aan te passen in de instellingen van de iPhone.

WhatsApp biedt die optie vooralsnog niet, maar brengt Liquid Glass wel voor het eerst naar alle gebruikers. De nieuwe versie van WhatsApp is nu beschikbaar, zorg dat je versie 26.35.74 of nieuwer installeert om het nieuwe ontwerp van de applicatie te zien. Verschijnt Liquid Glass nog niet in WhatsApp na het installeren van de update? Dan moet je nog even geduld hebben, want het duurt doorgaans enkele weken tot maanden voordat verbeteringen bij alle gebruikers worden uitgerold. Wil je geen enkele update van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief!