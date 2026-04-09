WhatsApp werkt nu véél beter in CarPlay – zo krijg je alle nieuwe functies

WhatsApp heeft een grote update gekregen, waardoor de berichtendienst veel meer functies in CarPlay heeft. Zo krijg je alle verbeteringen!

WhatsApp in CarPlay

Er is een grote update voor WhatsApp beschikbaar! De berichtendienst heeft voor het eerst een speciale applicatie voor CarPlay gekregen. Het was al langer mogelijk om WhatsApp in CarPlay te gebruiken, maar de mogelijkheden bij deze applicatie waren slechts beperkt. WhatsApp had lange tijd een eenvoudige interface, waarbij je enkel berichten kon sturen en binnenkomende berichten kon bekijken.

WhatsApp in CarPlay heeft er nu veel meer functies bij, want de berichtendienst heeft een compleet nieuwe interface gekregen. Waar je eerder slechts enkele knoppen kon gebruiken bij WhatsApp in de auto, heeft de berichtendienst nu een volwaardige applicatie. In de nieuwe versie van WhatsApp zie je een lijst met al je gesprekken, een overzicht van je oproepen en een tabblad met je favoriete chats. Zo ziet dat eruit:

Zo krijg je alle nieuwe functies

Alle nieuwe functies van WhatsApp zijn nu beschikbaar in CarPlay. WhatsApp heeft de nieuwe versie van de applicatie inmiddels uitgerold voor alle gebruikers, waardoor je direct aan de slag kunt met de nieuwe interface. Zorg ervoor dat je WhatsApp in de App Store bijwerkt naar de nieuwste versie, dat is versie 26.13.74. Heb je WhatsApp geüpdatet, maar verschijnt de applicatie niet in CarPlay? Zo voeg je WhatsApp toe:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Ga naar ‘CarPlay’; Selecteer je auto; Tik onder ‘Pas aan’ op ‘Apps’; Voeg ‘WhatsApp’ toe aan de lijst; Houd de drie streepjes achter ‘WhatsApp’ ingedrukt en sleep de applicatie naar de gewenste positie.

Heb je WhatsApp toegevoegd aan de lijst met applicaties in CarPlay? Dan verschijnt de nieuwe versie vanzelf, zodra je WhatsApp opent op het scherm in je auto. Je ziet de nieuwe interface direct, mits je WhatsApp hebt bijgewerkt naar versie 26.13.74 of later. Het is voor het eerst mogelijk om WhatsApp te openen op het scherm in je wagen, de vernieuwde applicatie geeft je daar toegang tot de belangrijkste functies van de berichtendienst.

Meer over WhatsApp

Ben je veel onderweg met de auto? In dat geval kun je voortaan op een veilige manier bellen en berichten sturen via WhatsApp. De nieuwe interface maakt het veel gemakkelijker om je gesprekken te vinden en berichten te versturen, zonder dat je daarvoor je iPhone nodig hebt. Je moet je iPhone natuurlijk wel verbinden met CarPlay, maar het is verder niet meer nodig om je iPhone erbij te pakken om WhatsApp te gebruiken.

Door de nieuwe versie van de applicatie kun je WhatsApp op een veilige manier gebruiken in CarPlay. Om de veiligheid van weggebruikers te garanderen is dat niet zonder voorwaarden. Zo kun je berichten alleen inspreken en verschijnt er geen toetsenbord op het scherm in de auto. Het is verder niet mogelijk om je gesprekken helemaal terug te lezen.