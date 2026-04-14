CarPlay heeft er per direct 3 nieuwe apps bij (die je véél gaat gebruiken) 

Goed nieuws als je regelmatig CarPlay gebruikt, want deze drie populaire apps kun je direct installeren. Zo werken ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer apps voor CarPlay

Er zijn drie nieuwe applicaties beschikbaar voor CarPlay! Het besturingssysteem is per direct uitgebreid met veelgebruikte apps, die je meteen kunt gebruiken. Apple voegde met iOS 26.4 al drie veranderingen door bij CarPlay. Die update bracht meer emoji, een nieuwe widget en ondersteuning voor AI-apps naar CarPlay. Nu krijg je nog meer mogelijkheden in CarPlay, want je kunt de volgende drie apps eindelijk gebruiken in de auto.

1. WhatsApp

Het is al langer mogelijk om een versimpelde versie van WhatsApp te gebruiken in CarPlay. Dat is nu niet meer nodig, want WhatsApp heeft eindelijk een volwaardige versie voor CarPlay uitgebracht. In deze vernieuwde app zie je de lijst met alle chats, een overzicht van je oproepen en een tabblad met je favoriete chats. Je kunt uiteraard ook berichten versturen en ontvangen via het scherm van je wagen.

Daar zitten wel beperkingen aan, want je kunt alleen berichten opstellen met spraakbediening. Er verschijnt dus geen toetsenbord op het display in de auto. Wil je alle nieuwe functies van WhatsApp gebruiken in CarPlay? Dan moet je de app op je iPhone bijwerken, vervolgens verschijnen alle nieuwe features vanzelf in CarPlay. Zorg ervoor dat je versie 26.13.74 of nieuwer hebt geïnstalleerd van WhatsApp, daarover lees je hier meer:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. ChatGPT

Apple voerde in iOS 26.4 een belangrijke verandering door, want AI-apps zijn voor het eerst toegestaan in CarPlay. Het bedrijf laat slechts een beperkt aantal categorieën toe bij CarPlay, om de veiligheid van weggebruikers te beschermen. Zo moeten de applicaties voor zo min mogelijk afleiding zorgen, maar gebruikers hebben sinds iOS 26.4 iets meer vrijheid. Je kunt met iOS 26.4 en later eindelijk AI-apps gebruiken in CarPlay.

OpenAI heeft ChatGPT inmiddels bijgewerkt, waardoor je de chatbot voor het eerst kunt gebruiken in CarPlay. Je kunt alle vragen via spraakbediening invoeren bij ChatGPT, vervolgens geeft de chatbot ook via een spraakbericht antwoord. Zo kun je eenvoudig een gesprek voeren met ChatGPT tijdens het rijden. Om ChatGPT in de auto te gebruiken moet je versie 1.2026.078 of nieuwer installeren op je iPhone. Bekijk hier hoe je ChatGPT toevoegt aan CarPlay:

3. Google Meet

Ben je veel onderweg met de auto? In dat geval hoef je vergaderingen voortaan niet meer te missen, want Google Meet is sinds kort beschikbaar in CarPlay. Met deze app kun je deelnemen aan een vergadering als je iPhone is verbonden met CarPlay. De functies tijdens vergaderingen zijn vrij beperkt, zo kun je niet chatten, mag je geen camera gebruiken en kun je presentaties ook niet zien. Zo blijft Google Meet veilig om te gebruiken in de auto.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Meet geeft niet alleen toegang tot je vergaderingen, maar ook tot je agenda. In een lijst zie je welke meetings er op de planning staan en wat de begin- en eindtijden zijn. Wil je toch gebruikmaken van functies als de camera of presentatie in Google Meet? Dan moet je de auto parkeren en je iPhone erbij pakken. Om Google Meet in CarPlay te gebruiken moet je de app op je iPhone bijwerken naar versie 354.0 of later.

Meer over CarPlay

WhatsApp, ChatGPT en Google Meet zijn drie populaire apps, die je nu eindelijk in CarPlay kunt gebruiken. Alle applicaties zijn per direct beschikbaar, dus zorg ervoor dat je ze bijwerkt naar de nieuwste versie op je iPhone. Zo krijg je toegang tot alle nieuwe functies van de applicaties in CarPlay.