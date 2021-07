De 4 beste iPhone-apps en games van de week (#28 – 2021)

Fladderen door de ruimte, wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis en hoe kun je het best nieuwe muziek ontdekken? Dat en meer in dit wekelijks overzicht van de beste iPhone-apps.

1. Rabisco

Laat je niet op het verkeerde been brengen door de schattige vormgeving van Rabisco. De game is namelijk behoorlijk pittig. In Rabisco speel je als het gelijknamige wolkje die probeert de wereld weer te verlichten door sterren te verzamelen. Deze liggen her en der door de levels heen verspreidt.

Ondertussen moet je vijandelijke aanvallen voorkomen en de omgeving zo nuttig mogelijk gebruiken. Er zijn namelijk allerlei dynamische elementen aanwezig die jou proberen te dwarsbomen. Voor de echte fanatiekelingen zit er ook een versnelde modus in Rabisco. Chaos en plezier verzekerd. Rabisco speelt het lekkerst weg op de iPad.

Rabisco Crescent Moon Games € 3,49 via App Store via App Store

2. Historico

Ben je ook gek op historische feitjes? Bekijk dan Historico eens. Deze app schotelt je dagelijks historische feitjes voor. Je komt er bijvoorbeeld achter welke beroemde mensen uit de geschiedenis vandaag zijn geboren, en welken juist het loodje hebben gelegd.

Mocht je daar zin in hebben, dan kun je vanuit de app direct verder lezen over belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. Ook tof: je kunt Historico-widgets op het thuisscherm van je iPhone plaatsen. De app is overigens helemaal gratis, al denkt de ontwikkelaar erover na om in de toekomst een abonnement aan te bieden.

Historico - Today in History Mate Papp Gratis via App Store via App Store

3. Jinx

Het kan knap lastig zijn om nieuwe muziek te ontdekken. Wie eventjes buiten de filterbubbel van haar of zijn muziekdienst wil kijken moet de nieuwe app Jinx eens proberen. Deze app analyseert namelijk je muzieksmaak en probeert hier vervolgens een bijpassende, maar ook verrassende afspeellijst bij te verzinnen.

Jinx stelt dus soms liedjes voor die lijken op de nummers die je nu al luistert, maar schotelt ook regelmatig verrassingen voor. Je hebt een abonnement op Apple Music nodig. Jinx zelf kost ook geld: 1,99 euro per maand. Gelukkig kun je de muzikale kameraad zeven dagen gratis uitproberen.

Jinx - Music Recommendations Pawan Dixit Gratis via App Store via App Store

4. FitnessView

Ben jij ook in de ban van stappentellers, calorieën tellen en zo gezond mogelijk leven? Misschien is FitnessView dan wel je nieuwe favoriete app. Deze app is ontwikkeld door de mensen achter Calory en combineert gezondheidsgegevens van je Apple Watch en de Gezondheid-app tot één fraai overzicht.

Met FitnessView krijg je bijvoorbeeld in een oogopslag te zien hoe het met je calorieverbruik, slaapuren en bewogen minuten zit. Ook vertelt de app of je niet teveel zit en je kunt allerlei gezondheidswidgets op het iPhone-thuisscherm plaatsen.