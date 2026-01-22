Let op: deze populaire app deelt ál jouw gegevens (gebruik hem niet)

Uit recent onderzoek blijkt dat een populaire app gegevens van meer dan 18 miljoen gebruikers heeft gedeeld. Deze applicatie kun je beter niet gebruiken!

App deelt miljoenen gegevens

Opgelet als je regelmatig nieuwe applicaties download uit Google Play of de App Store! CovertLabs, een instantie dat onderzoek doet naar cyberveiligheid, heeft een lijst gepubliceerd van onveilige applicaties. Uit deze lijst blijkt dat veel apps niet voorzichtig omgaan met jouw persoonlijke data. Het gaat vooral om applicaties die werken met kunstmatige intelligentie, waarin heel veel persoonlijke gegevens worden verzameld.

In totaal heeft CovertLabs 198 applicaties onderzocht, waarvan maar liefst 196 gegevens van gebruikers zonder toestemming delen. De applicatie die het slechtste scoort is Chat & Ask AI by Codeway, die zowel voor Apple- als Android-gebruikers beschikbaar is. Heb jij deze app op je smartphone geïnstalleerd? Je kunt hem dan beter zo snel mogelijk verwijderen, want je gegevens zijn helemaal niet veilig bij deze app.

‼️ STOP USING THIS APP IMMEDIATELY



During a routine security scan I discovered a critical vulnerability in the "Chat & Ask AI" app that exposes the entire chat history of over 18 million users – that's 380 million messages, completely accessible to anyone who knows where to… pic.twitter.com/tfYF19B2u4 — harry (@Harrris0n) January 18, 2026

18 miljoen gebruikers getroffen

Chat & Ask AI by Codeway is een applicatie die op dezelfde manier werkt als bijvoorbeeld ChatGPT. Je kunt vragen of opdrachten invoeren in het gesprek, vervolgens komt de chatbot met een reactie. Uit onderzoek blijkt dat alle persoonlijke data in de app niet goed is beveiligd. Dit zijn niet alleen je naam, geboortedatum en mailadres, maar ook de complete geschiedenis van je gesprek met de chatbot.

Gebruikers delen vaak vertrouwelijke informatie met AI-bots. Denk hierbij aan data over iemands financiële situatie, medische vraagstukken, relatieproblemen en zelfs mentale problemen. Deze gegevens worden in sommige gevallen niet eens met vrienden of familie gedeeld, waardoor het gevaarlijk is deze informatie in een app eenvoudig te achterhalen is. Volgens CovertLabs is de chatgeschiedenis van meer dan 18 miljoen gebruikers niet goed beveiligd in Chat & Ask AI. Dat komt neer op 406 miljoen berichten die eenvoudig te achterhalen zijn.

Meer onveilige applicaties

Heb jij Chat & Ask AI by Codeway nog op je smartphone staan? Deactiveer je account dan direct en verwijder de applicatie ook van je toestel. Zo weet je zeker dat je gegevens niet worden gedeeld met andere partijen, zonder dat je daarvan op de hoogte bent. Dit is overigens lang niet de enige onveilige applicatie volgens CovertLabs, veel meer apps gaan onvoorzichtig om met jouw data. Het gaat vooral om applicaties in categorieën als onderwijs, entertainment, grafisch design en gezondheid.

Wees dus voorzichtig als je regelmatig nieuwe apps op je smartphone installeert, want de kans is groot dat je gegevens niet goed beveiligd zijn. Zeker bij relatief nieuwe applicaties die werken met kunstmatige intelligentie loop je gevaar dat persoonlijke gegevens op straat belanden. Wil je dat voorkomen? Gebruik dan geen applicaties van onbekende ontwikkelaars. Doe je dat toch? Deel dan geen vertrouwelijke informatie, lees hier welke gegevens je nooit met chatbots moet delen!

