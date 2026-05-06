Deze AI-app kun je binnenkort gebruiken in CarPlay (maar die wil je niet)

CarPlay wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwe AI-app, al het is nog maar de vraag of je die wel wilt gebruiken. Om deze app gaat het!

Nieuwe AI-app voor CarPlay

CarPlay krijgt er weer een nieuwe applicatie bij! Apple voerde in iOS 26.4 grote veranderingen door bij CarPlay, want het besturingssysteem heeft sinds die softwareversie ondersteuning voor een nieuwe categorie aan applicaties. Apple staat sinds iOS 26.4 AI-apps toe in CarPlay, terwijl je die eerst nog niet kon gebruiken in de auto. Inmiddels zijn de eerste chatbots beschikbaar in CarPlay, waaronder ChatGPT en Perplexity.

Daar komt binnenkort nog een AI-app bij, want Grok komt beschikbaar in CarPlay. Grok is een chatbot die gemaakt is door xAI, het techbedrijf van Elon Musk. De chatbot werkt met kunstmatige intelligentie en kan antwoord geven op je vragen en ingevoerde opdrachten. De AI-app werkt zo hetzelfde als bijvoorbeeld ChatGPT, maar maakt wel gebruik van andere taalmodellen. Wil je de nieuwe applicatie straks installeren in CarPlay? Let dan goed op, want Grok is niet altijd positief in het nieuws geweest.

Problemen met Grok

Grok werd een aantal jaar geleden geïntroduceerd door Elon Musk en is een alternatief op andere chatbots als ChatGPT. Iedere chatbot maakt gebruik van eigen taalmodellen, maar dat is bij Grok meermaals misgegaan. Begin 2026 raakte Grok in opspraak door het op grote schaal genereren van seksuele naaktbeelden. Dat waren vooral beelden van vrouwen en minderjarigen, die daarvoor geen toestemming hadden gegeven.

Inmiddels is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar Grok en in hoeverre X de risico’s voor gebruikers heeft onderzocht. Na de ophef is Grok aangepast om het genereren van naaktbeelden tegen te gaan. Dat moet ook wel, want de rechter heeft in Nederland een verbod ingevoerd op het maken van deze beelden met chatbots. CarPlay krijgt er dus weer een AI-app bij, maar deze heeft een slechtere reputatie dan bijvoorbeeld ChatGPT.

Release volgt binnenkort

Over het genereren van naaktbeelden hoef je bij de AI-app in CarPlay in ieder geval geen zorgen te hebben, want Apple staat geen afbeeldingen toe in het besturingssysteem. Alleen versimpelde versies van chatbots worden toegestaan in CarPlay, zodat bestuurders zo min mogelijk worden afgeleid tijdens het rijden. Om deze reden kun je alleen via spraakopdrachten communiceren met de chatbot, er verschijnt dus geen toetsenbord in beeld.

Er komt met Grok dus een omstreden AI-app naar CarPlay. Het is nog niet bekend wanneer het bedrijf van Elon Musk de chatbot aan CarPlay toevoegt, al duurt dat waarschijnlijk niet lang meer. De eerste versie van de applicatie is al beschikbaar, maar daarin werkt de chatbot nog niet naar behoren. De definitieve versie volgt vermoedelijk binnenkort, waardoor CarPlay weer een nieuwe applicatie heeft.