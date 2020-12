De favoriete iOS-app van Erwin van 2020: OkCupid

Aan het eind van het jaar kiezen alle redactieleden van iPhoned hun favoriete app van 2020. OkCupid was de favoriete iOS-app van Erwin.

Lees verder na de advertentie.

Favoriete iOS-app van Erwin: OkCupid

Het afgelopen jaar heb ik vooral veel dezelfde apps gebruikt als het jaar ervoor. De CoronaMelder is natuurlijk een grote nieuwkomer, maar dat is een app die je na de installatie hopelijk nooit meer hoeft te openen. Daarnaast heb ik enkele nieuwe apps geïnstalleerd die handig zijn voor in de auto, omdat ik dit jaar weer ben gaan autorijden. Flitsmeister waarschuwt mij voor flitsers en stilstaande auto’s op de weg en met Yellowbrick parkeer ik. Super handig.

Ik heb mijn homescreen wel opnieuw ingericht. Zo is Facebook eindelijk verdwenen in een of ander mapje. Google Home is juist uit een mapje gekomen, omdat ik dit jaar werk gemaakt hebt van een slim huis. Tevens heb ik Google Foto’s omgeruild voor Apple Foto’s.

Mijn meestgebruikte apps zijn nauwelijks veranderd. Ik kijk nog veel te veel op TikTok en blijf Twitter maar openen. Ik luister mijn podcasts in Pocket Casts en muziek in Spotify. Maar er was ook even een app terug die ik al een tijdje niet had gebruikt: OkCupid.







Dating

Als het gaat om dating-apps, dan kent iedereen natuurlijk Tinder. Daarnaast zijn apps als Bumble, Happn en Badoo ook wel bekend, maar OkCupid wordt nog vaak vergeten. Dat vind ik onterecht en dat heeft een paar redenen.

De grootste reden is dat de profielen van OkCupid veel meer gericht zijn op wie je bent als persoon, in plaats van enkel een paar foto’s. OkCupid biedt een hele hoop vragen waar je antwoord op kunt geven. Zowel vragen voor je profiel, waarin je bijvoorbeeld kunt aangeven wat je favoriete muziek is of waar je graag naar kijkt, als algemene vragen.

Deze algemene vragen gaan over allerlei onderwerpen waar je een mening over kunt hebben. Jouw mening kun je verbergen of openbaar maken. Alles wordt meegerekend met de score die bij potentiële matches wordt geplaatst. Zijn vragen openbaar beantwoord, dan kun je die vergelijken met die van jezelf. Ideaal, want zo kun je iemand direct wegswipen in plaats van dat je er veel later pas achter komt dat die persoon anders denkt over iets wat heel belangrijk voor je is.

Niet hetero

Ook is de app bijzonder fijn als je niet binnen de ‘standaard’ categorieën valt. Voor homo’s en lesbo’s zijn er aparte apps en kun je ook binnen Tinder aangeven wat je zoekt, maar val je op meerdere genders dan is het lastiger.

OkCupid heeft bij het instellen van je profiel de handige optie: ‘Ik wil geen hetero’s zien of gezien worden door hetero’s’. Dat kan voor sommigen misschien wat heftig klinken, maar voor mensen in het biseksuele spectrum is het een uitkomst. Want je wil niet constant mensen tegenkomen die eigenlijk niet willen daten met iemand zoals jij. Dat maakt van OkCupid een app voor iedereen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en potentieel een goede match kunnen vinden.

Maar uiteindelijk heb ik vooral een warm gevoel bij OkCupid, omdat ik begin dit jaar de moed weer had verzameld om de app te activeren en toen in tijden van corona liefde heb gevonden. Hoe kan ik dan een andere app kiezen?

OkCupid: Online Dating App OkCupid 8,2 (913 reviews) Gratis via App Store via App Store

De favoriete apps van 2020

Aan het eind van het jaar kijken we terug naar onze favoriete apps van 2020. Lees ook welke apps de andere redacteuren hebben gekozen.