Refurbished iPad 2018 kopen – Vergelijk op prijs en kwaliteit

8.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Refurbished
Apple iPad (2018)
1/12
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 8 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 71,99 bij reBuy
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad (2018) het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad (2018) is refurbished verkrijgbaar met 32GB en 128GB aan opslagruimte in de kleuren goud, spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Mobiel internet
Conditie
Refurbished
Keurmerk refurbished
Garantie
Filters
8 resultaten vanaf € 71,99
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch32 GB
€ 71,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch32 GBMet mobiel internet
€ 83,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch128 GB
€ 92,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch128 GBMet mobiel internet
€ 98,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch32 GB
€ 99,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch32 GB
€ 169,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch32 GBMet mobiel internet
€ 189,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad (2018)
Refurbished
Apple iPad (2018)
9.7 inch32 GB
€ 199,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Refurbished iPad 2018 kopen: alles wat je moet weten

De refurbished iPad 2018 is voor een adviesprijs van 359 euro geïntroduceerd en volgt de iPad 2017 op. De iPad 2018 heeft een gelijk design, maar wel een voorkantvullend scherm gekregen. Verder tablet beschikt de tablet over iWork-apps als Pages, Numbers en Keynote. Het is voor nu de beste tablet die je voor deze prijsklasse in huis haalt. Refurbished is de tablet nog voordeliger geprijsd en haal je iPad 2018 refurbished voor de scherpste prijs in huis.

Waar moet je op letten bij het kopen van de iPad 2018 refurbished?

Gebruik onze prijsvergelijker en vind in een handomdraai een refurbished iPad 2018 aanbieding die past bij je budget en wensen. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished iPad 2018 deal komt:

  • Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 32 of 128GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is.
  • Kleur: De iPad 2018 is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver en goud. Niet altijd alle kleuren zijn refurbished even goed op verkrijgbaar.
  • Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad 2018 heeft, hoe groter de prijsbesparing is.
  • Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.
  • Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.
  • Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.
  • Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Ben jij op zoek naar een refurbished iPad? Bekijk dan onze refurbished iPads prijsvergelijker en zie direct de goedkoopste aanbieding.

Alternatieven voor de refurbished iPad 2018?

Refurbished iPad 2017: Ben jij op zoek naar een voordeligere keus? Dan is de refurbished iPad 2017 een interessante budget-optie. Dit is de voorganger van iPad 2018, en refurbished nog veel voordeliger vekrijgbaar.

Refurbished iPad Pro 2018: Ben jij op zoek naar een krachtiger model die voor professioneel gebruikt uiterst geschikt is? Dan is de refurbished iPad Pro 2018 een betere keuze voor jou. Dit is een tablet waar je ook goed op kunt editen, tekenen of andere zaken op kunt laten uitvoeren.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren