Refurbished iPad 2018 kopen – Vergelijk op prijs en kwaliteit

Refurbished iPad 2018 kopen: alles wat je moet weten

De refurbished iPad 2018 is voor een adviesprijs van 359 euro geïntroduceerd en volgt de iPad 2017 op. De iPad 2018 heeft een gelijk design, maar wel een voorkantvullend scherm gekregen. Verder tablet beschikt de tablet over iWork-apps als Pages, Numbers en Keynote. Het is voor nu de beste tablet die je voor deze prijsklasse in huis haalt. Refurbished is de tablet nog voordeliger geprijsd en haal je iPad 2018 refurbished voor de scherpste prijs in huis.

Waar moet je op letten bij het kopen van de iPad 2018 refurbished?

Gebruik onze prijsvergelijker en vind in een handomdraai een refurbished iPad 2018 aanbieding die past bij je budget en wensen. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished iPad 2018 deal komt:

Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 32 of 128GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is.

Je hebt de mogelijkheid uit 32 of 128GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is. Kleur: De iPad 2018 is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver en goud. Niet altijd alle kleuren zijn refurbished even goed op verkrijgbaar.

De iPad 2018 is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver en goud. Niet altijd alle kleuren zijn refurbished even goed op verkrijgbaar. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad 2018 heeft, hoe groter de prijsbesparing is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad 2018 heeft, hoe groter de prijsbesparing is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.

Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Ben jij op zoek naar een refurbished iPad? Bekijk dan onze refurbished iPads prijsvergelijker en zie direct de goedkoopste aanbieding.

Alternatieven voor de refurbished iPad 2018?

Refurbished iPad 2017: Ben jij op zoek naar een voordeligere keus? Dan is de refurbished iPad 2017 een interessante budget-optie. Dit is de voorganger van iPad 2018, en refurbished nog veel voordeliger vekrijgbaar.

Refurbished iPad Pro 2018: Ben jij op zoek naar een krachtiger model die voor professioneel gebruikt uiterst geschikt is? Dan is de refurbished iPad Pro 2018 een betere keuze voor jou. Dit is een tablet waar je ook goed op kunt editen, tekenen of andere zaken op kunt laten uitvoeren.