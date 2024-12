WhatsApp past belfunctie aan (en maakt bellen veel gemakkelijker)

WhatsApp heeft een nieuwe belfunctie toegevoegd, die bellen via de app veel gemakkelijker maakt. Dit is er veranderd!

WhatsApp voegt belfunctie toe

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie van de app is het veel gemakkelijker om te bellen. Het gaat voornamelijk om telefoongesprekken naar onbekende nummers, daarvoor heeft WhatsApp een handige belfunctie geïntroduceerd. Er is een nieuw menu toegevoegd aan de applicatie, waarmee je gemakkelijk onbekende nummers invoert. Dit menu is vrijwel hetzelfde als de toetsen in Apple’s Telefoon-app.

In de eerdere versie van WhatsApp was het nog niet mogelijk om een onbekend nummer op deze manier te bellen. Daarvoor moest je het nummer eerst toevoegen aan je contacten, vervolgens kon je het opgeslagen nummer selecteren in WhatsApp. Dat is nu niet meer nodig, want WhatsApp heeft de nieuwe belfunctie al toegevoegd in de recentste update. Je hebt Apple’s Telefoon-app dus niet meer nodig.

Hier vind je de feature

Bel je geregeld via WhatsApp? Dan is de nieuwe belfunctie een welkome toevoeging, zeker als je geen onbekende nummers aan je contactenlijst wilt toevoegen. WhatsApp heeft de feature toegevoegd aan de nieuwste versie van de app, dat is versie 24.25.5. Heb je deze softwareversie geïnstalleerd? Dan vind je de nieuwe belfunctie als volgt:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Tik op ‘Oproepen’ in de onderste menubalk; Kies voor het plusteken (+) rechtsboven; Selecteer ‘Bel een nummer’; Voer het nummer dat je wilt bellen in; Tik tot slot op de groene knop met de telefoon om het gesprek te starten.

Met de nieuwe belfunctie kun je niet alleen onbekende nummers bellen, maar ook zien of het nummer is toegevoegd aan WhatsApp. Is dat het geval? Dan kun je ook een chat starten met het nummer. Wel zo handig, zeker als je niet in de gelegenheid bent om even te bellen. Als het nummer niet is toegevoegd aan WhatsApp krijg je de mogelijkheid om een sms-bericht te versturen, maar daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Dat is afhankelijk van je mobiele abonnement.

Gratis bellen via WhatsApp

WhatsApp maakt het met de nieuwe belfunctie veel gemakkelijker om gratis te telefoneren. Dat is het grote verschil met de Telefoon-app van Apple, daar wordt je mobiele abonnement gebruikt bij telefoongesprekken. Zeker als je geen bundel met onbeperkt bellen hebt is WhatsApp nu een goede optie. Met de applicatie kun je gratis bellen, mits het toestel verbonden is met wifi. Gebruik je mobiele data? Let dan op dat je de datalimiet niet overschrijdt.

WhatsApp heeft daarnaast nog meer veranderingen voor de belfunctie aangekondigd. De kwaliteit van telefoongesprekken wordt veel beter, voornamelijk bij videogesprekken. Deze krijgen ondersteuning voor een hogere resolutie, waardoor het beeld veel scherper wordt. Een deel van de verbeteringen komt volgens WhatsApp voor de feestdagen beschikbaar, te beginnen met de numerieke toetsen om te bellen. Die belfunctie wordt nu al uitgerold voor alle gebruikers, zodat het bellen veel gemakkelijker gaat in WhatsApp.