WhatsApp gebruikersnamen zijn nú beschikbaar (en daar moet je snel bij zijn)

WhatsApp heeft gebruikersnamen geïntroduceerd! Je moet er snel bij zijn, want je kunt je gebruikersnaam in WhatsApp nú reserveren.

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WhatsApp gebruikersnamen

Er is een nieuwe functie in WhatsApp beschikbaar! De berichtendienst heeft gebruikersnamen geïntroduceerd, die je nu kunt toevoegen aan je account. Gebruikersnamen moeten de privacy in WhatsApp verbeteren, want het is nu niet meer nodig om je telefoonnummer te delen als je een gesprek wilt beginnen. In plaats daarvan deel je jouw gebruikersnaam, zodat je nummer privé en goed afgeschermd blijft in WhatsApp.

De introductie van gebruikersnamen betekent een grote verandering in WhatsApp. Je hebt wel nog een telefoonnummer nodig om de berichtendienst te gebruiken, maar hoeft deze voortaan niet meer te delen met andere gebruikers. Zo kun je ervoor kiezen om je telefoonnummer voor iedereen af te schermen, om te voorkomen dat je nummer ongewenst wordt gedeeld of wordt misbruikt. De gebruikersnamen zijn nu beschikbaar in WhatsApp, maar die moet je wel zelf instellen.

Gebruikersnaam reserveren

Wil jij een gesprek in WhatsApp beginnen met iemand die je net hebt ontmoet? Dan kan het een grote stap zijn om direct je telefoonnummer te delen. Waar je eerder aangewezen was op platformen als Instagram of Telegram om je telefoonnummer te verbergen, kun je dat nu ook in WhatsApp doen. Het is nu mogelijk om je gebruikersnaam in WhatsApp te reserveren, dat doe je als volgt:

Open WhatsApp; Tik op ‘Jij’ in de onderste menubalk; Ga naar ‘Account’; Kies voor ‘Gebruikersnaam’; Voer tot slot je gebruikersnaam in.

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Heb jij een specifieke gebruikersnaam in gedachte voor WhatsApp? Wees er dan snel bij, want iedere naam kan logischerwijs slechts eenmaal gebruikt worden. Voor gebruikers is het nu mogelijk om die naam te reserveren, dus zorg ervoor dat je jouw gebruikersnaam zo snel mogelijk invoert. Deze staat overigens niet vast, je kunt op een later moment alsnog kiezen voor een andere gebruikersnaam. Dat moet dan wel een naam zijn die nog niet door een andere gebruiker in WhatsApp is gekozen.

Meer over WhatsApp

Het is aan te raden om goed na te denken over je gebruikersnaam in WhatsApp. Kies een gebruikersnaam die voor jou en je omgeving herkenbaar is, maar niet door iedereen geraden kan worden. Wil je voorkomen dat iedereen je gebruikersnaam kan opzoeken om je een bericht te sturen? Schakel dan de functie onder ‘Jij > Account > Gebruikersnaam > Mensen die mijn code kennen’ in, zodat gebruikers ook een speciale code nodig hebben om je een bericht te sturen.

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Zie je de nieuwe functie in WhatsApp nog niet? Je moet dan nog even geduld hebben, want de gebruikersnamen worden stapsgewijs uitgerold in WhatsApp. Zorg ervoor dat je versie 26.25.73 van WhatsApp installeert op je smartphone. In de applicatie verschijnt automatisch een notificatie, zodra je jouw gebruikersnaam kunt reserveren. Wil je geen enkele nieuwe feature van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!