Zo verwijder je toch objecten uit je foto’s zonder Apple Intelligence

Dat we hier nog geen Apple Intelligence kunnen gebruiken, wil niet zeggen dat we geen objecten met AI kunnen verwijderen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo verwijder je objecten zonder Apple Intelligence

In Nederland hebben we vooralsnog geen Apple Intelligence. Dat heeft te maken met de Europese regelgeving. Er komt weliswaar verandering in, maar je moet wel nog even geduld hebben. Volgens Apple kunnen we in de EU namelijk vanaf april 2024 gebruikmaken van Apple Intelligence.

Toch kun je nu al objecten uit foto’s verwijderen zonder Apple Intelligence, maar wel met AI (Artificial Intelligence). Dit kan namelijk gratis met de app Google Foto’s. Er zit wel een beperking aan, want je mag per maand maar tien foto’s op die manier bewerken. Wil je meer, dan heb je een Google One Premium account nodig (99,99 euro per jaar voor 2 TB). We laten je zien hoe het werkt.

Google Foto's Google 8,8 (12.914 reviews) Gratis via App Store via App Store

Objecten verwijderen met de Magische editor

De tool waarmee je objecten uit je foto’s kunt verwijderen, heet de Magische editor en is dus een onderdeel van de app Google Foto’s. Download en installeer de app als je dat nog niet had gedaan. Een voorwaarde is dat je iPhone 4 GB werkgeheugen (RAM) heeft. In de praktijk betekent dit dat je minimaal een iPhone 11 nodig hebt. De tool werkt als volgt:

Open de app Google Foto’s; Tik op de foto die je wilt bewerken; Tik beneden op ‘Bewerken’; Nu tik je op het icoontje linksonder (Magische editor); Tik op het gewenste object of tik erop; Pas de selectie zo nodig nog aan; Tik beneden op ‘Wissen’.

Je hebt nu een aantal resultaten, die je kunt bekijken door naar links te vegen. Ben je tevreden met een van de resultaten, tik dan rechtsonder op het vinkje. Vervolgens tik je nog op ‘Opslaan’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je toch nog resten ziet van het oorspronkelijke object, kun je die handmatig verwijderen met behulp van de Magische gum. Open de bewerkte foto, tik op ‘Bewerken’ en dan op ‘Tools’. Hier kies je voor ‘Magische gum’ en daar haal je de laatste restjes eenvoudig mee weg. Probeer eerst de optie ‘Wissen‘. Lukt dat niet goed, dan kun je ook nog ‘Camoufleren‘ proberen.

Toch liever Apple Intelligence?

Heb je geen haast, dan kun je er ook voor kiezen om nog een paar maanden te wachten. Je kunt dan gratis en zonder beperkingen Apple Intelligence gebruiken. Maar het is wel leuk om in de tussentijd alvast een beetje te experimenteren met de Magische editor in de app Foto’s van Google.