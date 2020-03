Ook voor iPhones is de Chromecast een handig apparaatje om video’s naar je televisie te streamen. Helaas is het met een iPhone wat omslachtiger om je telefoonscherm te spiegelen op je tv, maar het is niet onmogelijk. Zo doe je het.



Een iPhone-scherm spiegelen

Bijna iedereen gebruikt het: de Chromecast. Met dit kleine apparaatje tover je elke tv om tot een Smart TV. Door middel van wifi stream je video’s van apps op je smartphone naar je tv. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk dat je op hetzelfde wifi-netwerk zit als de Chromecast.

Voor Android-telefoons is het via Google Home ook mogelijk om je telefoonscherm te dupliceren, of spiegelen, naar je tv. Helaas is dit voor iPhone niet mogelijk. Gelukkig is er wel een andere manier om toch het scherm van je iPhone te spiegelen. Je hebt hier namelijke een externe app voor nodig. Het werkt als volgt:

Download en open de app TV Mirror for Chromecast; Als je Chromecast al is ingesteld en je iPhone op dezelfde wifi is aangesloten, herkent de app je Chromecast gelijk. Zo niet, dan kan je deze eerst instellen via de app; Tik op de naam van je Chromecast waarnaar je je scherm wil casten, bijvoorbeeld ‘Woonkamer’; Na het kijken van een advertentie tik je op ‘Cast screen’ en vervolgens op ‘Start uitzending’.

Je scherm is nu te zien op je televisiescherm. Er zijn meerdere soortgelijke apps die het scherm van je iPad of iPhone kunnen spiegelen. Ondanks dat de meeste gratis zijn te downloaden, zijn ze niet gratis te gebruiken. TV Mirror is gratis, maar laat je daarom dus wel een advertentie zien voordat je je scherm kan spiegelen. Wil je stoppen met casten? Tik dan in de app op ‘Stop uitzending’, of tik linksboven op je klok en daarna op ‘Stop’.

