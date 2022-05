Apple TV+ kijken via je Chromecast? Zo doe je dat

Het is je waarschijnlijk al opgevallen: bij de Apple TV-app ontbreekt het cast-icoon voor Chromecast. Toch is er een manier om de films en series van Apple TV+ via de Chromecast te bekijken.

Apple TV+ via Chromecast

Het aanbod van Apple TV+ wordt interessanter en interessanter. De serie The Morning Show was een grote hit, Ted Lasso wordt massaal bekeken en Apple TV+ won eerder dit jaar een Oscar voor de film CODA. Deze week kwam daar met Prehistoric Planet iets nieuws bij: een vijfdelige documentairereeks over dinosauriërs.

Maar terwijl je de content van Netflix met één druk op de knop via de Chromecast bekijkt, ligt dat bij de Apple TV-app anders. Het streamen kan daar ook eenvoudig, maar dan wel met AirPlay, de techniek van Apple om te streamen. Maar daar heb je een Apple TV-kastje voor nodig, of een recente TV met AirPlay-ondersteuning.

Apple TV+ casten naar je televisie

Toch is er een manier om Apple TV+ op je televisie te bekijken, al heb je daar wel een Mac of pc voor nodig. Het casten kan daar via de browser Google Chrome, waar je eerst inlogt op de website van Apple. Hieronder lees je stap voor stap hoe het via een Mac werkt:

Open de Chromecast-app op je Mac; Navigeer naar tv.apple.com; Klik op ‘Sign in’ en log in met je Apple ID; Klik in het menu bovenin op ‘Weergave’ en klik op ‘Casten’; Klik op de naam van je Chromecast.

Het Chromecast-tabblad wordt nu gespiegeld weergegeven op je televisie. Bij een Windows-pc of laptop ga je vergelijkbaar te werk. Bij stap 4 klik je echter rechtsboven op de drie puntjes en kies je voor ‘Casten’. Houd rekening met dat je computer tijdens het casten aan moet blijven staan.

Andere manieren

Met de Chrome-app in iOS of iPadOS is het niet mogelijk om te casten. Er zijn wel nog andere manieren om Apple TV+ op je televisie te bekijken: