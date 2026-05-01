Netflix en Apple TV in mei 2026: The Boroughs, Star City en meer

Er worden in mei 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor mei.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: mei 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in mei 2026 nieuw is op Netflix!

Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. The Boroughs

In een bejaardentehuis in New Mexico ontdekken de bewoners iets monsterlijks. Deze serie wordt geproduceerd door de Duffer Brothers (van Stranger Things) en heeft een topcast, met onder andere Bill Pullman, Alfred Molina, Geena Davis en Alfre Woodard.

The Boroughs kijk je vanaf 21 mei op Netflix.

2. Swapped

In deze animatiefilm ruilen een vogel en knaagdier van lichaam. De aartsvijanden moeten nu samenwerken om weer in hun eigen lichaam terecht te komen.

Swapped kijk je vanaf 1 mei op Netflix.

3. Haantjes (seizoen 2)

In het eerste seizoen van Haantjes volgde je vier vrienden die een cursus over giftige mannelijkheid volgden. Dit seizoen zijn de mannen terug, maar zijn ze nou echt veranderd?

Het tweede seizoen van Haantjes kijk je vanaf 13 mei op Netflix.

4. Berlin and the Lady with an Ermine

In deze spinoff van La Casa de Papel, keert Berlin terug met een nieuw plan. Hij brengt een team bij elkaar om een schilderij van Leonardo da Vinci te stelen. Of is het allemaal maar een afleiding voor een grotere roof?

Berlin and the Lady with an Ermine kijk je vanaf 15 mei op Netflix.

5. A Good Girl’s Guide to Murder (seizoen 2)

Gebaseerd op de populaire boekenreeks van dezelfde naam, volg je in deze serie de jonge detective Pip Fitz-Amobi die een nieuw mysterie voor haar kiezen krijgt.

A Good Girl’s Guide to Murder kijk je vanaf 27 mei op Netflix.

Apple TV mei 2026

Unconditional

Een moeder denkt een ontspannen vakantie met haar dochter te hebben, totdat de dochter gearresteerd wordt voor drugshandel. In Moskou.

Unconditional kijk je vanaf 8 mei op Apple TV.

Maximum Pleasure Guaranteed

Tatjana Maslany speelt een recent gescheiden moeder die denkt een misdaad gezien te hebben. Ze gaat op onderzoek uit, maar moet ondertussen ook strijden voor haar kinderen.

Maximum Pleasure Guaranteed kijk je vanaf 20 mei op Apple TV.

Propeller One-Way Night Coach

In dit regiedebuut voor John Travolta, volg je een jonge vliegtuigfanaat die met zijn moeder over de Verenigde Staten vliegt op weg naar Hollywood. Dat blijkt een reis vol verrassingen.

Propeller One-Way Night Coach kijk je vanaf 29 mei op Apple TV.

Star City

In For All Mankind zagen we een alternatieve versie van de geschiedenis, want wat als de Sovjet Unie als eerste een man op de maan had gezet? In deze spin-off gaan we terug naar dat moment, verteld van achter het IJzeren Gordijn.

Star City kijk je vanaf 29 mei op Apple TV.

Videoland mei 2026

Het Jachtseizoen: Most Wanted (seizoen 3) – 2 mei

– 2 mei Kees Flodder – 18 mei

Disney Plus mei 2026

The Punisher: One Last Kill – 13 mei

– 13 mei Rivals (seizoen 2) – 15 mei

Prime Video mei 2026

Citadel (seizoen 2) – 6 mei

– 6 mei Off Campus – 13 mei

– 13 mei Good Omens (seizoen 3) – 13 mei

– 13 mei Jack Ryan: Ghost War – 20 mei

– 20 mei Spider-Noir – 27 mei

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor mei 2026.