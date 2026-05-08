Zet deze camerafunctie op je iPhone direct uit (voor je een foto maakt)

Maak je regelmatig foto’s op je iPhone? Dan is er één functie die je beter direct kunt uitschakelen. Hier vind je die!

Camerafunctie iPhone

Apple heeft de camerafuncties van de iPhone de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. De nieuwste iPhones beschikken over geavanceerde lenzen met veel mogelijkheden. Zo zien foto’s en video’s op je iPhone er steeds beter uit, mits je de juiste instellingen hebt geselecteerd. Bepaalde instellingen zijn alleen handig voor specifieke situaties en kun je standaard beter uitschakelen. Eén van die camerafuncties is Live Photos.

Apple introduceerde Live Photos in 2015, toen de iPhone 6s en iPhone 6s Plus verschenen. Met deze camerafunctie legt je iPhone anderhalve seconde aan beeld en geluid vast bij het maken van foto’s. Voordeel hiervan is dat je achteraf het beste moment van de foto kunt kiezen. Helaas heeft dat ook een nadeel, want Live Photos hebben veel meer opslagruimte nodig op je iPhone. Wil je dat voorkomen? Schakel de camerafunctie dan uit vóór je veel foto’s gaat maken met je iPhone.

Live Photos uitschakelen

Heb je regelmatig problemen met de opslagruimte op je iPhone? Het is dan verstandig om Live Photos uit te schakelen. Bij Live Photos wordt het moment voor en na de foto vastgelegd, waardoor het bestand groter is dan bij een normale afbeelding. Deze functie kun je daarom het beste alleen inschakelen bij speciale gelegenheden. Pas deze instellingen aan op je iPhone, zodat foto’s niet onnodig veel opslagruimte nodig hebben:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Camera’; Kies voor ‘Bewaar instellingen’; Veeg omlaag en zet de schakelaar achter ‘Live Photo’ aan; Open nu de Camera-app; Tik op de zes puntjes in de rechterhoek; Schakel ‘Live’ uit door erop te tikken. Live Photos is uitgeschakeld als er een schuine streep door de cirkel verschijnt.

Heb je Live Photos uitgeschakeld? Afbeeldingen nemen dan veel minder ruimte in beslag op je iPhone. Zo kom je minder snel in de problemen door te weinig opslagruimte op je toestel. Dat is niet het enige voordeel, want de kwaliteit van normale foto’s is vaak net wat beter. De hoofdfoto bij Live Photos heeft dezelfde kwaliteit, maar andere opties kunnen slechter uitvallen door bewegingen op de foto. Dat voorkom je als je Live Photos uitschakelt.

Live Photos komt vooral van pas als je groepsfoto's maakt en je zeker wilt zijn van minimaal één goede foto. Heeft iemand net zijn ogen dicht op de foto? Dan kun je met Live Photos een ander moment kiezen, waarop iedereen wél goed in de camera kijkt. Met Live Photos is de kans dus groter op een goede foto, maar het is aan te raden om de camerafunctie niet altijd in te schakelen.