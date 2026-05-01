iPhone-tips: 3 handige features die je nog niet eerder hebt gebruikt

Je iPhone zit vol met handige features die je onmogelijk allemaal kunt kennen – daarom stellen we er in deze iPhone-tips weer 3 aan je voor!

3 handige features die je nog nooit hebt gebruikt

De features van deze week hebben te maken met het kopiëren en plakken van zowel tekst als cijfers, en met camera-instellingen in apps van derden waarvan je dacht dat je ze niet kon aanpassen. Doe er je voordeel mee!

1. Kopieer tekst met de camera zonder een foto of video te maken

Waarschijnlijk wist je wel al dat je tekst in een foto of video kunt selecteren, kopiëren en vervolgens ergens plakken. Maar je wist vast nog niet dat dit ook kan zonder dat je eerst een foto of video maakt. Je hoeft namelijk alleen je camera maar op tekst te richten en op het teksticoontje te tikken. Vervolgens kun je de tekst gewoon selecteren, kopiëren en plakken zoals je gewend bent!

2. Kopiëren en plakken in de Rekenmachine

Wanneer je meerdere berekeningen wilt uitvoeren in de Rekenmachine, hoef je geen getallen te onthouden. Dat kan de app Rekenmachine namelijk gewoon voor je doen. En het is nog gemakkelijker dan je denkt ook! Druk gewoon lang op het getal dat er staat en tik in het snelmenu vervolgens op ‘Kopieer’. Wanneer je het getal weer wilt plakken, doe je in principe hetzelfde, alleen kies je dan voor ‘Plak’.

3. Instellingen aanpassen van apps die de camera gebruiken

Er zijn heel wat apps van derden waarmee je foto’s en video’s kunt maken. Wanneer je dat doet (bijvoorbeeld via Instagram), zie je eigenlijk nooit opties om ook maar iets aan te passen aan de camera-instellingen. Toch is dit in veel gevallen wel mogelijk, zij het soms in beperkte mate. Het werkt alleen op een andere manier:

Open de betreffende app en open de camerafunctie ervan; Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden); Tik boven op de groene balk; Pas de beschikbare instellingen naar wens aan.

