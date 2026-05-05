Deze slimme iPhone-truc ken je nog niet (maar maakt je foto’s veel veiliger)

Soms wil je foto’s delen zonder dat de personen erop herkenbaar zijn – met deze verborgen iPhone-functie kun je snel hun gezichten blurren.

Deze iPhone-functie maakt gezichten onherkenbaar

De iPhone-functie om gezichten snel en gemakkelijk onherkenbaar te maken, zit verborgen in het gedeelte ‘Ruim op’ van de Foto’s-app.

‘Ruim op’ is in de eerste plaats bedoeld om storende elementen op de achtergrond en verdwaalde voorwerpen uit foto’s te verwijderen. Maar Apple heeft er een handige AI-functie voor het blurren van gezichten aan toegevoegd. Deze functie herkent gezichten en beschermt de privacy van diegene met slechts een enkele tik. We laten je zien hoe het werkt.

1. Open de foto

Open de app ‘Foto’s’ en selecteer de foto met de gezichten die je wilt vervagen. Tik vervolgens beneden op het icoontje voor ‘Bewerken’.

2. Start de Ruim op-tool

Tik op de optie ‘Ruim op’ in de werkbalk onderaan het scherm. Daar heeft Apple de functie voor het vervagen van gezichten verstopt. (Soms moet je heel even wachten voordat je verder kunt.)

3. Veeg over het gezicht

Veeg met je vinger over het gezicht dat je wilt vervagen. Dat hoeft niet heel nauwkeurig , want je iPhone herkent het gezicht automatisch en past de vervaging toe.

4. Opslaan

Er verschijnt beneden een bericht op het scherm met de tekst ‘Identiteitsbescherming toegepast’ ter bevestiging dat de vervaging is toegepast. Herhaal de procedure voor eventuele andere gezichten op de foto die je wilt vervagen. Je kunt meerdere gezichten in één afbeelding vervagen. Tik op ‘Gereed’ als je klaar bent.

Gezichten blurren ongedaan maken

Als je de vervaging later op je eigen iPhone ongedaan wilt maken, open je de foto, tik je weer op ‘Bewerken’ en vervolgens bovenin op ‘HERSTEL’. Als je de foto al met iemand anders hebt gedeeld, kan die persoon de vervaging niet ongedaan maken. De beveiliging is permanent voor ontvangers en dat is natuurlijk ook logisch.

