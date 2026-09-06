Neptelefoontjes zijn soms behoorlijk moeilijk van echt te onderscheiden. Gelukkig kun je met deze eenvoudige tips veel ellende voorkomen en zorg je hiermee voor een betere bescherming tegen telefoonoplichting!

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Telefoonoplichting en neptelefoontjes worden gevaarlijker (zo trap je er niet in)

Je telefoon gaat en op het scherm staat het nummer van je bank. Aan de andere kant van de lijn klinkt een vriendelijke medewerker. Er is iets mis met je rekening en je moet snel handelen. Klinkt serieus! Maar let dan goed op! De kans is erg groot dat je met een oplichter te maken hebt.

Maar wat moet je hier tegen doen? Geen nood. Wij geven je een aantal tips voor een betere bescherming tegen telefoonoplichting.

Let op! Een bekend nummer zegt niet alles

Belangrijk om te weten is dat het nummer op je scherm niet het echte nummer van de beller hoeft te zijn. Criminelen kunnen telefoonnummers namaken. Dit heet spoofing. Zo kan het lijken alsof je bank, de politie of zelfs een goede bekende je belt.

De persoon aan de telefoon probeert je vaak ook wat onder druk te zetten. Zo zou er een verdachte betaling zijn gedaan, je rekening is gehackt of iemand probeert geld van je rekening te halen.

En vaak heeft de beller opvallend veel informatie van je achter de hand. Hij weet bijvoorbeeld je naam, adres en zelfs bij welke bank je zit. Dat maakt zijn verhaal geloofwaardiger, maar trap er niet in. Dat betekent nog steeds niet dat het telefoontje echt is. Criminelen kunnen je persoonlijke gegevens vrij makkelijk in hun handen krijgen via onder meer phishing en datalekken bij grote bedrijven.

Telefoonoplichting: laat ze niet meekijken

Daarna komt volgt er meestal nog een volgende stap. Ze willen iemand van de politie langssturen om je waardevolle spullen te ‘bewaren’. Dat zal de politie nooit doen en je kunt dan maar betere meteen ophangen.

Het kan ook zo zijn dat de zogenaamde bankmedewerker vertelt dat hij het probleem alleen kan oplossen als hij even met je meekijkt. Je krijgt dan het verzoek om achter je computer te gaan zitten en in te loggen op je bankomgeving. Daarna vragen ze je om een programma als AnyDesk, TeamViewer of Splashtop te installeren. Met deze programma’s kan iemand op afstand meekijken en zelfs je computer bedienen.

Installeer deze programma’s dus nooit. Een echte bankmedewerker hoeft niet via zo’n programma je computer over te nemen om een probleem met je rekening op te lossen.

Ook de politie waarschuwt voor dit soort ‘bankhelpdeskfraude’ waarbij criminelen slachtoffers zover krijgen hun scherm te delen of samen internetbankieren te openen. Wil een onbekende toegang tot je computer? Weiger dit en verbreek meteen de verbinding.

Blijf scherp: je bank belt vrijwel nooit

Word je onverwacht gebeld door iemand die zegt van je bank of politie te zijn? Geef dan nooit je pincode, wachtwoord, verificatiecode of andere persoonlijke gegevens door. Maak ook geen geld over naar een zogenaamde ‘veilige rekening’. Banken vragen daar niet om. De beste bescherming tegen telefoonoplichting is om scherp te blijven.

Wat je beter meteen kunt doen is ophangen. En vertrouw je het toch niet helemaal? Neem dan even zelf contact op met je bank of politie via het telefoonnummer dat je in de bank-app kunt vinden of op de officiële website(s) staat.

Spoofing, maar dan andersom

Spoofing werkt overigens ook andersom. Een oplichter kan jouw telefoonnummer gebruiken om andere mensen te bellen. Jij merkt daar soms pas iets van wanneer onbekenden jou terugbellen en vragen waarom je ze hebt gebeld.

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Tegen dit soort telefoonoplichting kun je helaas zelf weinig tegen doen. Je kunt een nieuw nummer aanvragen, maar dat geeft ontzettend veel rompslomp. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten.

Heb je er veel last van? Dan kun je ook tijdelijk je voicemail aanpassen. Zeg daarin bijvoorbeeld dat je telefoonnummer mogelijk wordt misbruikt en dat je de onbekende mensen niet zelf hebt gebeld. Vaak zullen de criminelen na verloop van tijd je 06-nummer weer met rust laten.

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