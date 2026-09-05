Google Maps verbruikt véél opslagruimte (maar zo voorkom je dat!)

Heb je steeds minder opslagruimte op je iPhone, kijk dan eens naar Google Maps – deze app kan namelijk veel ruimte innemen. Zo los je het op!

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Google Maps verbruikt véél opslagruimte

Google Maps lijkt op het eerste gezicht niet enorm veel opslagruimte in beslag te nemen. Toch kan de app na verloop van tijd meerdere gigabytes in gebruik hebben. Vooral als je regelmatig offline kaarten downloadt, kan het hard gaan. Daarnaast bewaart Google Maps allerlei tijdelijke gegevens, zoals zoekopdrachten, routes en kaartinformatie en kan ook Tijdlijn een rol spelen. We laten zien hoe je weer ruimte vrijmaakt.

1. Verwijder oude Offline kaarten

Het eerste wat je in Google Maps kunt controleren wanneer je nog maar weinig opslagruimte hebt, is Offline kaarten. Die vind je wanneer je op je profielfoto en dan op ‘Offline kaarten’ tikt. Hier zie je direct welke gebieden je op je iPhone hebt opgeslagen. Staat er nog steeds een kaart van je vakantiebestemming van twee jaar geleden? Weg ermee! In hetzelfde menu kun je ook voorkomen dat Google Maps automatisch nieuwe kaartgegevens downloadt. Zo voorkom je dat de app opnieuw langzaam uitdijt.

2. Controleer ‘Je tijdlijn’

Ga nu via je profielfoto naar ‘Je tijdlijn’. Daar kun je oude locatiegegevens uit Maps verwijderen om opslagruimte vrij te maken. Google biedt bovendien de mogelijkheid om ‘Je tijdlijn’-gegevens die ouder zijn dan 3, 18 of 36 maanden automatisch te wissen. Handig als je toch niet jarenlang wilt bewaren waar je overal bent geweest.

3. Wis de cache

Is er nog steeds opvallend veel opslagruimte in gebruik door Google Maps? Dan kan het cachegeheugen de boosdoener zijn. Tik opnieuw op je profielfoto, vervolgens op ‘Instellingen’ en dan beneden op ‘Over en voorwaarden’. Kies daar voor de optie ‘Appgegevens wissen’.

Hiermee verwijder je onder andere opgeslagen kaarttegels, zoeksuggesties, routezoekopdrachten en cookies van je apparaat. Gegevens die op de servers van Google staan, worden hierdoor niet verwijderd. Controleer daarna opnieuw de opslagruimte van Google Maps. Zeker als je de app al jaren gebruikt, zou het zomaar eens een verrassend groot verschil kunnen maken.

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